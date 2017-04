Wereldleiderschap in fietsen lonkt voor Pon

Het lijkt zo’n voor de hand liggende vraag: wat moet een autohandelaar in de fietsenbranche? Wat moet Pon Holdings, groot geworden als importeur van Volkswagens, met de fietsenmakers van Batavus en Sparta? Maar die vraag miskent de geschiedenis van één van de grootste familiebedrijven van Nederland.

Meindert Pon begon in 1895 een zaakje in Amersfoort, een naaimachinewinkel waar ook zeep en tabak werd verkocht. Vijf jaar later verwierf hij het exclusieve verkooprecht op Opel Fietsen. De auto’s van Opel volgden later. En pas na de Tweede Wereldoorlog ging Pon Volkswagens importeren.

Pon is een handelsonderneming pur sang. Vanaf 2003 stapte het concern met de overname van het beursgenoteerde Geveke in de grondverzetmachines, scheepsmotoren en aggregaten. Sindsdien importeert Pon bijvoorbeeld de enorme apparaten van het Amerikaanse Caterpillar.

Rijwielbranche

Foto Pon

De fietsen zijn de laatste jaren terug van weggeweest. In een betrekkelijk korte periode heeft de handelsonderneming een positie opgebouwd in de rijwielbranche. Na de aankoop van Koninklijke Gazelle in 2011 volgden in 2015 het Amerikaanse fietsenmerk Santa Cruz (mountainbikes) en het Hollandse BBB Cycling (fietsonderdelen en accessoires)

De fietsen maken tot nog toe een bescheiden onderdeel uit van het concern. Pon heeft een jaaromzet van 7 miljard euro en wereldwijd 13.000 werknemers. Pons fietsendivisie is goed voor ruim een half miljard omzet en 1.400 werknemers. Maar met de overname van Accell lonkt het wereldleiderschap.

Accell, bekend van Sparta en Batavus, is ruwweg tweemaal zo groot als Pons huidige fietsendivisie. Als het bod slaagt, komt straks 1,5 miljard van Pons omzet uit de fietsen.

Bijzonder bod

Het bod op Accell is om twee redenen bijzonder. Allereerst de omvang. Het concern deed nog nooit zo’n grote overname. Met de aankoop is een bedrag van circa 850 miljoen euro gemoeid, in contanten. Maar de rente is laag en het concern heeft een degelijke balans en een goede kasstroom. Volgens de laatste jaarrekening had Pon 360 miljoen schuld op een balanstotaal van 2,9 miljard euro. De brutowinst was eind 2015 al groter dan de nettoschuld. Pon noemde dat in het laatste jaarverslag „genoeg ruimte voor onze strategische groeiplannen”. Het concern zal zonder al te veel problemen geld kunnen lenen.

De overname van Accell is ook opvallend doordat handelsonderneming Pon in de productie stapt. Batavus en Sparta hebben eigen fabrieken, net als het eerder aangekochte Gazelle. Net als vroeger, toen beschikte Pon ook over zijn eigen fietsenfabriek.

Maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Fietsen zijn hipper geworden, met meer aandacht voor vormgeving. De bekende Nederlandse fietsenmerken zitten alle in dit hogere segment van de markt, met hogere prijzen en hogere winstmarges.

Al in 2011 verwachtte Pon veel van de markt voor e-bikes. En daarin is het concern niet teleurgesteld. De e-bikes hebben de fietsenbranche een enorme impuls gegeven. Die markt is niet alleen aantrekkelijk vanwege de vergrijzing.

Ook bij jongere generaties blijkt een hulpmotor op de fiets populair, zie de sterke groei van e-bakfietsen. En ook e-mountainbikes zijn aan een opmars bezig.