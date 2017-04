We stonden in een lange rij voor de Westerkerk voor de Matthäus Passion. Vlak voor ons stond een grote man met lange haren en een baard van minstens een week. Hij was vrij gulzig bezig een groot stuk brood met onduidelijk beleg naar binnen te werken. Met grote happen. Na afloop wreef hij met de rug van zijn hand zijn lippen schoon en baande zich zonder op of om te zien een weg dwars door de rij en liep buiten de rij om naar voren en verdween in de kerk. Als rechtgeaarde Hollanders keken we elkaar aan: „Nou, dat is ook een brutale.”

Een half uur later zagen we dezelfde man weer toen zijn prachtige sonore basstem begon met:

“Ihr wisset…”

En drie uur later ging hij dood aan het kruis.