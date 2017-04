Martin Kok overleefde liquidatiepoging op dag dat hij vermoord werd

De politie heeft beelden vrijgegeven van een mislukte moordaanslag op misdaadblogger en ex-crimineel Martin Kok. Op beelden van een beveiligingscamera van een hotel in Amsterdam is te zien hoe een man met een wapen in de hand Kok vanachter op zijn hoofd richt.

Het pistool weigert dienst. De man rent daarna weg zonder dat Kok dat in de gaten heeft, zo blijkt uit de beelden die in handen zijn van dagblad De Telegraaf.

De beelden zijn van donderdag 8 december 2016. Later die avond werd Kok doodgeschoten op een parkeerterrein van een bordeel in Laren. Beelden daarvan worden uitgezonden door het programma Opsporing Verzocht. Het is niet duidelijk of de man die Kok probeert dood te schieten uiteindelijk ook de fatale schoten heeft gelost.

Ruim vier maanden na dato is het motief voor de moord op Kok nog altijd onduidelijk. De voormalige crimineel maakte mogelijk vijanden in het milieu met berichten op zijn blog Vlindercrime. In het jaar voorafgaand aan zijn dood werd er een bom onder een van zijn auto’s gevonden. Daarvoor werd een auto beschoten die geparkeerd stond voor zijn woning.