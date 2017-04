Kabinet: Eritrese politicus krijgt geen officiële ontvangst

De Eritrese politicus Gebreab krijgt geen officieel welkom wanneer hij in Nederland komt spreken. Het demissionair kabinet noemt de voorgenomen komst van de tweede man van het Eritrese dictatoriale regime in een persverklaring ‘ongemakkelijk’. De verklaring werd uitgebracht na berichtgeving van OneWorld en Argos, die melden dat Gebreab van het militaire regime in Eritrea in Nederland wil komen spreken op een jaarlijks congres van de jongerenafdeling van de enige toegestane politieke partij, PFDJ, in het land.

Vluchtelingen

Eritrea is een dictatoriaal land in het noordoosten van Afrika. Vanwege geweld en repressie ontvluchten veel Eritreeërs hun land. In Nederland leven ongeveer 20.000 mensen uit het land. Volgens een uitgebracht rapport van de Verenigde Naties (VN) voert het regime druk uit op Eritreeërs die in onder andere Nederland wonen. Volgens OneWorld en Argos wordt Nederlandse Eritreeërs op evenementen, zoals het jaarlijkse jongerencongres, vertelt hoe zij het regime kunnen dienen en vijandigheid tegen het land tegen kunnen gaan.

De toppoliticus uit Eritrea zal niet worden ontvangen door Nederlandse ambtenaren of ministers. Volgens de verklaring heeft hij al een visum voor het Schengengebied.

Turkije

De situatie doet denken aan het diplomatieke conflict met Turkije in maart. Toen werd een Turkse minister in Rotterdam tegengehouden toen zij wilde spreken op een bijeenkomst met voorstemmers van het referendum in Turkije, dat president Erdogan meer macht moet geven. Ook de Turkse minister van Buitenlandse Zaken kwam het land niet in: zijn landingsrechten werden ingetrokken.

Of het kabinet ook in zal grijpen bij de komst van Gebreab is niet duidelijk.