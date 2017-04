Juventus verslaat FC Barcelona in eerste kwartfinales

Juventus heeft dinsdagavond de eerste wedstrijd van de kwartfinales in de Champions League gewonnen van FC Barcelona. De club uit Turijn versloeg Barcelona met 3-0.

De wedstrijd was snel beslist. Juventus-speler Paulo Dybala had halverwege de eerste helft al twee keer gescoord. In de 55ste minuut maakte Giorgio Chiellini de 3-0 vanuit een corner. Laat in de wedstrijd joeg Barcelona nog op een doelpunt, maar de verdediging van Juventus hield stand.

Volgende week is de return in het stadion van FC Barcelona: Camp Nou.

Afgelast

Eerder op de avond werd de wedstrijd in Dortmund tussen Borussia Dortmund en AS Monaco afgelast vanwege drie explosies in de buurt van de spelersbus van Borussia. Daarbij raakte verdediger Marc Bartra gewond.

Op woensdag 12 april worden daarom drie kwartfinalewedstrijden gespeeld. De wedstrijd tussen Borussia en AS Monaco wordt gespeeld om 18.45 uur. Om 20.45 uur speelt Atlético Madrid thuis tegen Leicester City en neemt Bayern München het in eigen huis op tegen Real Madrid. Dinsdag 18 april spelen de clubs de tweede wedstrijd van de kwartfinales.