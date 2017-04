Hoge Raad: Van den Nieuwenhuyzen blijft veroordeeld man

Ondernemer Joep van den Nieuwenhuyzen blijft een veroordeeld man voor omkoping in het Rotterdamse havenschandaal. Van den Nieuwenhuyzen was tegen zijn straf van het Haagse gerechtshof, één jaar cel waarvan 285 dagen voorwaardelijk, in cassatie gegaan, maar de Hoge Raad handhaafde de veroordeling.

Volgens de Hoge Raad is de klacht van de ondernemer dat het hof ten onrechte had geoordeeld dat hij in ruil voor betalingen aan Willem Scholten, directeur van het Havenbedrijf tussen 1991 en 2004, tegenprestaties en een voorkeursbehandeling wilde krijgen, ongegrond.

Van den Nieuwenhuyzen hoeft niet de cel meer in omdat hij al tachtig dagen in voorarrest heeft gezeten, maar hij gaat nu wel door het leven met een strafblad. Ook moet hij nog een bedrag van 150.000 euro betalen. De klacht die hij over de hoogte van de boete had ingediend, werd verworpen door de Hoge Raad.

180 miljoen euro

Het Rotterdamse havenschandaal draait om een deal tussen Van den Nieuwenhuyzen en Scholten, die de ondernemer voor zijn bedrijf RDM tussen 2002 en 2004 voor 180 miljoen euro aan garanties voor bankleningen gaf. In ruil daarvoor kreeg de havendirecteur geld en gunsten van Van den Nieuwenhuyzen.

In 2013 oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat Van den Nieuwenhuyzen 2,5 jaar de cel in moest vanwege omkoping, faillissementsfraude, valsheid in geschrifte, meineed en een vals paspoort. Scholten kreeg in 2010 al acht maanden cel. In hoger beroep kregen beide mannen lagere straffen omdat het hof veel minder feiten bewezen achtte.

Tegen dat laatste was het Openbaar Ministerie in cassatie gegaan, maar ook in dat geval oordeelde de Hoge Raad dat er niets veranderd hoefde te worden. Het OM had in februari al een een overeenkomst gesloten met Scholten, waarmee zijn veroordeel in hoger beroep onherroepelijk werd. In ruil daarvoor staakte de aanklager de vervolging van de havendirecteur voor witwassen en stopte Scholten met de cassatie in zijn zaak.