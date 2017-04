Hoge Raad: Holleeder moet rest van zijn straf uitzitten

De Hoge Raad heeft dinsdag bevestigd dat Willem Holleeder het restant van een voorwaardelijke gevangenisstraf moet uitzitten. Holleeder schond volgens het gerechtshof de voorwaarden, horende bij zijn vervroegde vrijlating in 2012, door misdaadjournalist Peter R. de Vries te bedreigen. De Hoge Raad is het daarmee eens en hield het oordeel van het hof - dat hij alsnog zijn gehele straf moet uitzitten- in stand.

Holleeder werd in 2009 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar vanwege deelname aan een criminele organisatie, afpersing, mishandeling en bedreiging. Met aftrek van het voorarrest kwam Holleeder in 2012 vrij onder de voorwaarde dat hij zich voor het einde van zijn proeftijd niet schuldig zou maken aan een strafbaar feit.

Holleeder kwam op 25 april 2013 echter bij De Vries aan de deur en bedreigde hem met geweld of de dood. Zo liet hij aan de misdaadverslaggever weten: “Ik kom je even zeggen, mijn naam niet in de film, geen woord en ook niet in het boek” en “Ga maar aangifte doen als je wilt. Haal de politie er maar bij en laat je vrouw maar getuigen. Het maakt allemaal niets uit, je weet wat er gaat gebeuren hè.”

Het gerechtshof veroordeelde Holleeder tot een gevangenisstraf van vier maanden voor de bedreiging en het uitzitten van zijn straf. Hij ging daarop in cassatie. Holleeder vond dat hij slechts een deel hoefde uit te zitten. De Hoge Raad is echter van oordeel dat het gerechtshof voldoende heeft gemotiveerd waarom hij zijn volledige celstraf moet uitzitten.