Gezondheidsraad adviseert injectie vitamine K

De Gezondheidsraad adviseert baby’s die borstvoeding krijgen direct na de geboorte een injectie met vitamine K te geven, zo maakte de adviesraad dinsdag bekend. Een extra dosis van die vitamine vermindert bij pasgeborenen de kans op bloedingen, die levenslange gevolgen kunnen hebben. Demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) moet het advies nog overnemen.

Op dit moment krijgen zuigelingen in Nederland vitamine K via druppels toegediend, maar bij sommige baby’s kunnen er bij die methode problemen optreden met de opname van de vitamine. Omdat vooraf niet te voorspellen is bij welke baby’s dit zal zijn, adviseert de Gezondheidsraad nu alle baby’s met vitamine K te injecteren. Zuigelingen die na de geboorte flesvoeding gaan krijgen hoeven de extra vitamineshot niet te krijgen, omdat aan hun voeding al extra vitamine K is toegevoegd.

Buitenlandse norm

In andere landen is het al gebruikelijk om zuigelingen vitamine K per injectie toe te dienen. De resultaten daar zijn gunstig: in Nederland komen vergeleken met het buitenland meer bloedingen voor bij de risicogroep die én borstvoeding krijgt én een verstoorde vetopname heeft. Hoogleraar kindergeneeskunde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen Henkjan Verkade pleitte op basis van eigen onderzoek vorig jaar al voor het toedienen van vitamine K per injectie.

Ouders die hun kind niet willen laten injecteren moeten volgens de Gezondheidsraad het advies krijgen vitamine K in de eerste maanden op drie momenten in druppelvorm toe te dienen.