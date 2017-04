Bestaat er in technisch opzicht een ideale fiets voor Parijs-Roubaix? In lang vervlogen tijden plaatste men een iets langere, iets meer gebogen voorvork in het frame om de klappen van de stenen op te vangen. Ooit is geëxperimenteerd met houten velgen. Zeer schokabsorberend, maar uiterst breekbaar. Veel later werden de geveerde voorvorken uit een ATB uitgeprobeerd. Die veerden veel te uitbundig; veel spierenergie verzoop in het weelderige deinen.

Lang bleef de ideale kasseienmachine een flauw gemodificeerde racefiets: een wat langere wielbasis en een iets dieper liggend zwaartepunt – de trapas.

Kort voor de jongste Parijs- Roubaix verschenen reportages op wielersites waarin de laatste schokbestendige snufjes werden geëtaleerd. Je zou kunnen zeggen dat de grote fabrikanten die het materiaal leveren aan de beste ploegen de queeste naar de ideale hotsebotsfiets nog lang niet hebben opgegeven.

Specialized presenteerde vorige week het verse karretje dat Tom Boonen (en heel België) aan een gedroomd afscheid kon helpen. Een subtiel en spierontziend veersysteem was op de vorkbuis gebouwd. Concurrent Peter Sagan werd overigens ook uitgerust met het nieuwe wapen.

Pinarello, de verwenconstructeur van Team Sky, zoekt de schokdemping juist aan de achterkant van het frame: een hydraulisch systeempje dat elektronisch gestuurd wordt door sensoren die ook in de duurdere smartphones zitten. Alles volautomatisch, al kan de renner naar wens ook op de handmatige piloot. Met de Italiaan Moscan, bijgenaamd ‘de tractor’, scoorde Sky met broeder Pinarello niet slecht.

Meer fabrikanten presenteerden hun al dan niet spectaculaire nieuwigheidjes. Gesteld kan worden dat de terugkeer naar vooroorlogse en uitstekend verende dikke banden een feit is.

Valt er iets te zeggen over de fiets van winnaar Greg Van Avermaet? BMC is zijn merk. Ik kwam nergens een technische revolutie tegen in de beschouwingen. Op de site van de fabrikant lees ik iets over verticaal articulerend carbon. Met de vooroorlogse benen en fossiele kop van Van Avermaet lijkt meer ook niet nodig.

Peter Winnen is oud-profwielrenner en schrijver.