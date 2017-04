Gebouw NRC tijdelijk ontruimd wegens verdachte situatie

Het gebouw van NRC aan het Rokin in Amsterdam is dinsdag korte tijd ontruimd geweest nadat een onbekende man zijn auto in de parkeergarage had achtergelaten. Bomexperts kwamen op verzoek van de politie naar de parkeergarage om de auto te inspecteren, maar troffen niets verdachts aan.

De man beweerde een afspraak te hebben met de hoofdredactie, maar dat was niet het geval. De receptie vroeg de man zich te melden, maar in plaats daarvan nam hij de nooduitgang en liep hij gehaast weg. Omdat de receptie dit een verdachte situatie vond, besloot NRC het eigen gebouw te ontruimen.

Politie_Adam Politie Amsterdam eo Nav een melding over een verdachte situatie rond een voertuig in een parkeergarage aan het Rokin doen wij momenteel onderzoek. 11 april 2017 @ 11:59 Volgen

De honderden medewerkers van het mediabedrijf wachtten de afloop van het onderzoek buiten vlak bij het gebouw af. Na een klein uur konden zij weer naar binnen.