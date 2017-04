G7: geen oplossing voor Syrië zolang Assad blijft

“Er is geen oplossing te bedenken voor Syrië zolang Assad in het zadel is”, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault dinsdag tijdens een bijeenkomst van de zeven belangrijkste industrielanden, de G7, in het Italiaanse Lucca. Dat meldt persbureau AP. De verzamelde ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 spraken zich tijdens de top hard uit tegen de Syrische president Bashar al-Assad.

“We kunnen de ‘normalisatie’ van chemische aanvallen niet toestaan”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Het mag volgens de Amerikanen absoluut niet gebeuren dat wapens als gifgas opnieuw worden ingezet. De raketaanval die de Amerikanen afgelopen week uitvoerden op een luchtmachtbasis in Syrië was dan ook “een directe reactie” op het mogelijke gebruik van sarin in de Noord-Syrische provincie Idlib vorige week dinsdag.

Sancties Rusland

Over verdere sancties tegen Rusland kunnen de ministers niet tot overeenstemming komen, zei de Italiaanse minister Alfano. Op maandag had de Britse minister Boris Johnson het idee van extra sancties ter sprake gebracht, maar die discussie heeft niks opgeleverd.

De Franse Ayrault sprak zich wel opnieuw uit tegen Rusland, dat hij beticht van “hypocriet beleid”. Tillerson was het daar mee eens: Rusland moet de bondgenootschappen met Assad, Iran en Hezbollah laten varen en zich weer richten tot het Westen en de Verenigde Staten, vindt hij. Hij noemde Assad een “onbetrouwbare partner”. “De heerschappij van de familie Assad loopt op een einde”, voegde hij daaraan toe.