Frans vluchtelingenkamp verwoest door brand

Een grote brand heeft het Franse vluchtelingenkamp in Grande-Synthe, dat vlakbij de Franse plaats Duinkerken plek bood aan 1.500 vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië wilden maken, grotendeels verwoest. Het vuur ontstond na rellen tussen vluchtelingen van Afghaanse en Koerdische afkomst, meldt AFP op basis van lokale autoriteiten.

Bij de rellen waren meer dan 150 vluchtelingen betrokken. Zes mensen raakten gewond. Nadat de brand uitbrak moesten honderden migranten elders op noodlocaties worden ondergebracht. De gemeente Grande-Synthe heeft daarvoor twee gymzalen beschikbaar gesteld. AFP meldt op basis van de Franse brandweer dat er door het vuur nog eens tien mensen gewond raakten.

Chalets

De rellen braken uit als gevolg van ontevredenheid onder de Afghanen over hun slaapplekken. Zij verbleven vanwege ruimtegebrek in de gemeenschappelijke keukens, terwijl de eerder gearriveerde Irakese Koerden onderdak hadden gekregen in kleine chalets.

Het vluchtelingenkamp werd in maart vorig jaar werd opgezet door de gemeente Grand-Synthe in samenwerking met Artsen zonder Grenzen. Sindsdien verbleven er voornamelijk Irakese Koerden, zo’n 700 in totaal. Sinds de ‘jungle van Calais’ werd ontruimd nam het aantal vluchtelingen in het kamp door de komst van een groot aantal Afghanen in korte tijd toe tot 1.500. Als gevolg van de overvolle opvang vonden er de laatste maanden steeds meer incidenten plaats.