Eigenaar Gazelle wil moederbedrijf Batavus inlijven

Handelsbedrijf Pon, eigenaar van onder meer fietsmerk Gazelle, wil rijwielproducent Accell Group inlijven. De eigenaar van merken als Sparta en Batavus maakte dinsdagochtend voorbeurs bekend dat het een overnamebod heeft ontvangen. De bedrijven voeren momenteel verkennende gesprekken.

Pon wil per aandeel Accell 32,72 euro in contanten betalen. Dat is bijna een kwart meer dan de slotkoers van 26,54 euro waarop de koers van Accell maandag sloot. Het overnamebod is inclusief het voor 2016 voorgestelde dividend van 0,72 euro per aandeel.

Pon is in Nederland vooral bekend als auto-importeur, van onder meer Volkswagen. Het handelsbedrijf heeft daarnaast een fietstak met naast Gazelle merken als Union en Cervélo. Door de overname zou volgens persbureau ANP het grootste rijwielbedrijf ter wereld ontstaan. Bij Pon werken volgens cijfers uit 2015 ongeveer 12.000 mensen. Het bedrijf behaalde in dat jaar een nettowinst van 141 miljoen euro.

Bij Accell werken circa 3.000 mensen in achttien verschillende landen. Het bedrijf heeft productielocaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Turkije en China. Het bedrijf behaalde in 2016 een nettowinst van 32,3 miljoen euro.

Pon in opspraak

Pon kwam de afgelopen maanden meermaals in opspraak vanwege corruptie. Zo schikte het bedrijf afgelopen najaar voor 12 miljoen euro met het Openbaar Ministerie in verband met omkopen van politie- en defensieambtenaren die zich bezighielden met onderhoud van het wagenpark.

In december vorig jaar lekte tevens uit dat Pon jarenlang heeft gefraudeerd met motoronderdelen van de Amerikaanse graafmachinebouwer Caterpillar. Werknemers verdienden miljoenen aan de stiekeme handel in onderdelen, die buiten de boeken om liep.



