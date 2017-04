Door bod van Pon wordt e-bikestrategie duidelijk

De grootste fietsproducent ter wereld zit niet in het fietsgekke Nederland, maar in Azië – al komt daar binnenkort wellicht verandering in. Dinsdag bevestigde de Accell Group, eigenaar van Batavus, Sparta en Koga, een overnamebod te hebben ontvangen van handelsonderneming Pon (Gazelle). Pon wil ruim 800 miljoen euro betalen. Als de overname doorgaat, ontstaat een bedrijf dat wel eens de koning van fietsenland zou kunnen zijn.

Momenteel bekleedt het Taiwanese Giant die positie. Dat verkocht het afgelopen jaar voor 1,8 miljard euro aan fietsen. Accell draaide in 2016 een omzet van 1 miljard, en Pon verwacht dit jaar 700 miljoen euro omzet. Samengevoegd zouden de twee ondernemingen dus praktisch even groot zijn als de Taiwanese tweewielerreus.

En dan gaat het over álle fietsen die de bedrijven verkopen. Op het gebied van e-bikes worden Pon en Accell ruimschoots de mondiale marktleider, verwachten kenners van de fietsenmarkt. De bedrijven zijn al jaren bezig met vernieuwende technologieën. De markt voor e-bikes groeit snel.

Totaal aantal verkochte fietsen in NL & aandeel e-bikes



Daarom kan samenwerking heel goed uitpakken voor Accell en Pon, denkt marktanalist Frank Claassen van zakenbank Degroof Petercam. „Als er in traditionele fietslanden als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ook een doorbraak van e-bikes op gang komt, is zo’n combinatie uitstekend in staat daarop in te zetten.”

Pon heeft een enorme fabriek in Duitsland, terwijl Accell veel fietsen maakt in Heerenveen. Beide bedrijven besteden ook productie uit aan fabrieken in Azië en Oost-Europa, maar dat gaat om de goedkopere modellen en kinderfietsen. Duurdere luxeproducten als e-bikes en racefietsen fabriceren ze liever dicht bij huis.

Dat brengt niet alleen een kostenvoordeel met zich mee, het vergemakkelijkt ook de service. „Met een fabriek in West-Europa zit je dicht op de klant. Je kunt snel leveren. Dat gaat niet als je een fiets acht maanden van tevoren moet bestellen in China”, zegt Jack Oortwijn, redacteur van vakblad Tweewieler.

Pon en Accell moeten nog wel een paar horden nemen. Zo zal de fusie bij de mededingingsautoriteiten „wat wenkbrauwen doen fronsen”, verwacht marktanalist Claassen. Hun gezamenlijke marktaandeel in Nederland komt ver boven de dertig procent. „Maar ik denk dat Pon daar wel over heeft nagedacht”, zegt Claassen.

Accell-directeur René Takens beaamt dat behoud van een gelijk speelveld voor de concurrentie „een belangrijk agendapunt” is in het overleg met Pon Holdings. Bovendien moeten de aandeelhouders van Accell een overname zien zitten. Een richtdatum voor een overeenkomst is er nog niet; Pon en Accell voeren momenteel nog „verkennende besprekingen”.