De beste street artists willen een muur in Rotterdam

Ze werken het liefst in stilte. Mondkap op en concentreren. Leuk en aardig, de belangstellenden die om de vijf minuten onder de steigers staan, maar een muurschildering moet binnen een paar dagen af zijn. Telmo Pieper (27) en Miel Krutzmann (32) vliegen de hele wereld over als het prijzenwinnende streetartduo Telmo Miel. Een museum in Honolulu, een metrostation in Noorwegen, een festival in Australië, maar in hun eigen stad, Rotterdam, hadden ze tot voor kort geen grote zichtbare mural (de gangbare term voor muurschildering). Met het project Sober Walls is daar verandering in gekomen.

Het creatieve platform Sober Collective, waar Telmo Miel bij aangesloten is, gaat een paar keer per jaar een streetart-tentoonstelling organiseren met „internationale topartiesten”.

Een paar exposanten maken tegelijkertijd een muurschildering op verschillende plekken in de stad. Voor de eerste tentoonstelling waren de Italiaan Vesod (artiestennaam van Vesod Brero), de Spanjaard Sebas Velasco (artiestennaam van Sebastián Velasco Navarro) en het Nederlandse duo Telmo Miel uitgenodigd. Ze beschilderden flatgebouwen in Rotterdam-Noord.

‘Big bangs’ naar Rotterdam halen

Rotterdam is „een baby” op het gebied van street art, vindt Sober Collective. De zes creatieve bedrijven die onder het collectief vallen, maken onder andere visuele projecties voor awardshows en bouwen sculpturen voor festivals als Mysteryland. Rodney Karoredjo (30), marketingmanager van Sober: „Er is graffiti in Rotterdam, maar dat is niet het werk van de ‘big bangs’. Heerlen staat wat dat betreft nog hoger in de rangorde dan Rotterdam.”

De vliegtickets voor de schilders waren snel geboekt, zegt hij: „Alle goede straatartiesten willen een muur in Rotterdam, nu de stad steeds bekender wordt.” Maar het collectief had geen verstand van „het bureaucratische gedoe”. Karoredjo belde daarom met de gemeente: „Kom een keer langs man, dan doen we een bakkie.” Sanne Lansdaal, een van de cultuurscouts die de gemeente Rotterdam over kunstuitgaven adviseert, was enthousiast: „Mooie muurschilderingen zorgen ervoor dat bewoners met een positievere blik naar hun buurt kijken. Bovendien heeft openbare kunst een aanzuigende werking. Het trekt inwoners bijvoorbeeld naar het nabijgelegen winkelgebied.” De gemeente Rotterdam ondersteunt het project met een subsidie van 6.850 euro.

Niemand belt de politie

Vesod arriveerde, kocht wiet, en ging direct aan de slag. Karoredjo: „Hij is gewoon professioneel.” Sebas Velasco en Telmo Miel maakten een zogenoemde duomuur. Voor hun ontwerp stond een van de Sobermedewerkers model. Hij kijkt naar het Noordplein terwijl hij „liefkozend” een Albert Heijntas draagt. In vier dagen tijd stond het beeld op de muur.

Eerst trok het drietal horizontale en verticale lijnen op de muur en zette een foto hiervan op de computer. Het ontwerp plaatsten ze over het raster heen. „Dat maakte het makkelijker om te zien hoe we de kleurplaat op de wand moesten zetten”, zegt Pieper. Met spuitbussen en kwasten vulden ze de vlakken met kleuren. Om de twee uur gingen ze naar beneden. „Even kijken, peukie doen.” Normaal gesproken is het een ideaal moment om ouderen achter zich aan te krijgen – „Ik ga de politie bellen, vandalen!” Nu waren de reacties alleen maar positief, vertelt Miel Krutzmann. „Die muur was zo lelijk. De buurtbewoners vonden ons werk ‘tof’, ‘vet’ of ‘mooi.’”

Omdat de muur op nieuwbouwterrein staat, verdwijnt het werk over een jaar misschien al uit het zicht. Vindt Telmo Miel dat niet vervelend? „Het gaat erom dat je het hebt gedaan, in plaats van dat het er staat”, zegt Krutzmann. „De foto is bewijs genoeg.” Het duo oefende aan het begin van hun carrière in Delft waar ze legaal konden verven onder een viaduct. Op hun eigen plekje verdwenen oude werken onder hun nieuwe schilderingen; want je liet de stukken van je collega’s minstens een maand met rust, zegt Pieper. En als niemand eroverheen schildert, doet de natuur wel haar werk. Karoredjo: „Dat is het leven van een muur.”

Sober Street Art Exhibition T/m 28 april bij Sober Collective, Rotterdam. Inl: sober-collective.com