Botsende sterren creëren kosmische vuurwerkshow

Deze schitterende interstellaire vuurwerkshow ontstond toen twee jonge sterren 500 jaar geleden op elkaar botsten. Hij werd onlangs vastgelegd met de ALMA telescoop in Chili.

De bekendste explosies in het heelal zijn supernova’s, die plaatsvinden als het leven van een ster op spectaculaire wijze ten einde loopt. Maar deze door ALMA vastgelegde explosie ontstond juist toen het leven van een groep jonge sterren net begon. De botsing vond plaats op 1.350 lichtjaar afstand (en is dus ongeveer 1.850 jaar geleden op die plek) in een dichte gaswolk in de Orionnevel, een actief stervormingsgebied. Als de wolk ineenstort onder zijn eigen gewicht ontstaan er sterren op de plekken waar het gas de hoogste dichtheid heeft.

Een groep jonge sterren in deze kraamkamer begon ongeveer 100.000 jaar geleden naar elkaar toe te vallen onder invloed van hun eigen zwaartekracht. Twee van de sterren naderden elkaar zo dicht dat ze elkaar schampten of frontaal op elkaar knalden; het is nog niet duidelijk hoe de botsing precies ging. Zeker is dat er een heftige explosie volgde, waardoor dichtbij gelegen jonge sterren, gas en stof de ruimte in geslingerd werden met snelheden van meer dan 150 kilometer per seconde. De explosie was een kosmische vuurwerkshow met fonteinen van gas en stof die alle kanten op spoten. Er kwam evenveel energie bij vrij als de zon uitstraalt in 10 miljoen jaar.

De uitbarsting verwoestte de gaswolk waar hij plaatsvond en heeft daardoor invloed op de vorming van sterren in zijn directe omgeving. Door gas waaruit nieuwe sterren kunnen ontstaan weg te blazen, wordt de stervorming in het gebied bijvoorbeeld geremd.

Astronomen vermoeden dat dit soort explosies, die ontstaan in gaswolken tijdens de vorming van jonge sterren, vaak voorkomen en relatief kort duren. Het gas en stof dat de ruimte in is geblazen blijft slechts enkele eeuwen zichtbaar. Daarna is het verspreid geraakt door de ruimte en niet meer te herleiden tot een explosie.