Alsnog excuses United voor ruw verwijderen passagier

United Airlines heeft zich alsnog verontschuldigd voor de manier waarop een passagier hardhandig een vliegtuig uit werd gezet. De man, een arts die naar eigen zeggen een dag later weer aan het werk moest, had een geldig ticket, maar United had zijn plek nodig om personeel te vervoeren. Nadat hij weigerde op te staan, werd hij door een bewaker met geweld uit zijn stoel getrokken.

Bestuursvoorzitter Oscar Munoz van United Airlines leek zich in eerste instantie weinig aan te trekken van de kritiek. “Ik bied mijn excuses aan dat we deze klanten elders hebben moeten onderbrengen”, liet hij weten in een eerste reactie. In een brief aan zijn personeel noemde hij de ontstane situatie “ongelukkig”, maar wel in lijn met het protocol.

‘Niemand mag zo behandeld worden’

In de nieuwe verklaring neemt Munoz aanzienlijk duidelijker afstand van de handelswijze:

“Net als jullie ben ik nog altijd ontdaan over wat op deze vlucht is gebeurd, en bied ik mijn welgemeende excuses aan aan de klant die met geweld werd verwijderd, en alle klanten aan boord. Niemand zou op deze manier behandeld moeten worden.”

Munoz zegt alles in het werk te stellen om te voorkomen dat dergelijke incidenten zich in de toekomst nog eens voor kunnen doen:

“Dit omvat een diepgravende herziening van het vervoer van onze bemanning, ons beleid om in dit soort situaties vrijwilligers te vinden, hoe we omgaan met overboekingen en een onderzoek naar hoe wij samenwerken met de luchthavenautoriteiten en de lokale politie.”

De video van het incident aan boord van vlucht 3411 werd tienduizenden keren gedeeld op Twitter. Op de beurs leverde de prijs van het aandeel 2,3 procent in.