39-jarige Oezbeek bekent plegen aanslag Stockholm

De man die vrijdag door de Zweedse politie is opgepakt in verband met de aanslag in Stockholm, heeft bekend dat hij de dader is. Rakhmat Akilov heeft volgens zijn advocaat dinsdag bekend dat hij verantwoordelijk is voor de aanval met een truck waarbij vier mensen om het leven kwamen en vijftien mensen gewond raakten.

“Hij geeft toe dat hij een terreurdaad heeft begaan en legt zich erbij neer dat hij daarvoor opgesloten zal worden”, zei advocaat Johan Eriksson dinsdag bij de voorgeleiding van de 39-jarige Oezbeek. Akilov was dinsdag aanwezig bij de voorgeleiding. Hij liep volgens persbureau Reuters met een groene sweater over zijn hoofd de rechtbank binnen. Kort voor aanvang had nog om een - soennitische - advocaat gevraagd. Dat verzoek werd niet ingewilligd.

Akilov reed vrijdag met een vrachtwagen in op voetgangers in de grote winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. De truck reed vervolgens een warenhuis binnen en kwam daar tot stilstand. Onder de dodelijke slachtoffers die hij maakte waren een Belgische vrouw, een Brit en twee Zweden. De verdachte werd ‘s avonds opgepakt in Noord-Stockholm nadat hij eerder hoogstwaarschijnlijk op vliegveld Arlanda was.

IS-sympathieën

De Zweedse politie meldde eerder dat de verdachte sympathieën heeft voor terreurorganisaties zoals Islamitische Staat (IS). Volgens Zweedse media had hij voor en na zijn terreurdaad via WhatsApp contact met een Tadzjiekse IS-strijder. Krant Expressen legde beslag op screenshots van chatgesprekken die via een IS-forum waren gedeeld. De echtheid van de gesprekken is nog niet bevestigd.

Akilov werd al gezocht door de Zweedse politie, omdat hij een uitzettingsbevel naast zich had neergelegd. De Oezbeek vroeg eerder asiel aan in het Scandinavische land, maar kreeg dit niet.