Zelfmoordterrorist doodt negen mensen op legerbasis Somalië

Bij een zelfmoordaanslag op een militaire academie in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn maandag minstens negen soldaten om het leven gekomen. Dat melden de Somalische autoriteiten aan persbureau Reuters. Terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.

De zelfmoordterrorist wist vermomd als rekruut de basis binnen te komen. In de buurt van een groep soldaten en officieren die onder een boom uitrustten, blies hij zichzelf vervolgens op. Onder de doden waren twee kolonels, en het opleidingshoofd van het militaire trainingskamp. Elders in Mogadishu stierf maandag een ambtenaar, toen een bom afging in zijn auto. Die aanslag is nog niet opgeëist.

De locatie van Mogadishu in Somalië. De tekst gaat verder onder het kaartje.



Autobom

De twee aanslagen vonden plaats nauwelijks één dag nadat zondag bij de explosie van een autobom, ook in Mogadishu, dertien doden waren gevallen. Die aanval was gericht op generaal Mohamed Ahmed Jimale, die even daarvoor was beëdigd als hoofd van de Somalische strijdkrachten. Vijf militairen verloren het leven, net als acht burgers. Jimale overleefde de aanslag, die eveneens door Al-Shabaab werd geclaimd.

Bestrijding van Al-Shabaab is juist de belangrijkste opdracht die generaal Jimale bij zijn aanstelling mee kreeg. Hij werd afgelopen donderdag benoemd door de nieuwe Somalische president Mohamed Abdullahi Mohamed. Die lanceerde na zijn aantreden een offensief tegen Al-Shabaab. Hij haalde de bezem door de leiding van het leger en de veiligheidsdiensten en verklaarde het land donderdag tot “oorlogsgebied”.

Al-Shabaab had vroeger de controle over Mogadishu, maar werd in 2011 uit de hoofdstad verdreven. Sindsdien pleegt de beweging geregeld bomaanslagen. Vorige week donderdag nog kwamen negentien mensen om toen het minibusje waarin zij zaten op een bermbom reed. Het explosief was waarschijnlijk geplaatst door Al-Shabaab. Eerder dit jaar vielen tientallen doden bij andere ontploffingen, die vermoedelijk ook het werk waren van de aan Al-Qaida gelieerde beweging.