Stefan Vievermans en Fons de Grevel vormen travestieduo Stefanie & Esther. De Heerlense fotografe Nicole Bolton ontmoette het paar twee jaar geleden in een café in Voerendaal. Het idee ontstond om ze te volgen . Dit resulteerde in het fotoboek 'Stephanie & Esther. Een sprookje uit de Limburgse heuvels in 57 foto’s en 21 verhalen'.