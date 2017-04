De Thuiskok: Spaanse keuken

Terwijl er een overschot aan Italiaanse kookboeken is, is er een tekort aan boeken over de Spaanse keuken. Sinds ik deze rubriek doe heb ik er slechts twee voorbij zien komen. Waar dat aan ligt, is moeilijk te beantwoorden. Misschien schrijven de Spanjaarden liever niet over eten, of vindt men de Spaanse keuken te simpel om er boeken aan te wijden. Of is het dat we Spaanse specialiteiten als tapas, paella, calamares en patatas bravas te goed kennen?

Ik ben blij ben dat er een nieuw kookboek over Spanje is verschenen. De vorige ging over de Baskische keuken, ditmaal komt Galicië ter sprake. Reizigers zien los van het bedevaartsoord Santiago de Compostela weinig reden om naar de noordwestelijke regio af te reizen, maar de in Nederland wonende foodstyliste Isabel Meniño ging er vroeger elk jaar heen. Haar familie komt er namelijk vandaan. Veel recepten uit het boek Mijn keuken van Galicië komen rechtstreeks van haar vader.

En dan blijkt dat er nog genoeg te ontdekken valt in de Spaanse keuken. Van de vele gerechten met schaal- en schelpdieren en divers gevulde empanadas tot tortillas met aardappels en speciale aandacht voor recepten met wijn. Wel wordt er weinig met groente gekookt, dat moet ook gezegd worden. Van de Spanjaarden wordt wel eens gekscherend gezegd dat ze behalve paprika’s, pepers en tomaten geen groente eten, en misschien is dat dan wel de reden dat er zo weinig kookboeken over Spanje verschijnen. Tegenwoordig is bewust en vleesloos voedsel de norm, maar als vegetariër of duurzame eter kom je met dit boek niet ver.

Een concurrerende uitgever is vorig jaar begonnen met een reeks kookboeken getiteld ‘mijn … keuken’. De eerste twee delen (Arabische en Franse) zijn goed gelukt. Ook Mijn keuken van Galicië is een aanrader.

De inleidende familie-anekdotes bij de gerechten zijn zowel leuk op zichzelf te lezen, als slimme bruggetjes naar de gerechten die volgen. Aanvullend zorgen de familieplaatjes, Spaanse benamingen en ingetogen maar heldere foto’s voor een zeer persoonlijk boek, waar Meniño waarschijnlijk veel tijd in heeft gestoken. Het is haar gegund dat het resultaat zo mooi is geworden. Nu maar hopen dat het niet lang duurt voordat er nog zo’n goed Spaans kookboek uitkomt.