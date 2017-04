Snikkend je personage doodschrijven

* Spoiler Alert Praten over tv-series gaat niet zonder hier en daar delen van de plot te verklappen. Daarom: dit artikel bevat (lichte) spoilers rond Breaking Bad, The Sopranos, Penoza (t/m seizoen 3), House of Cards (t/m seizoen 2), Game of Thrones (t/m seizoen 3), Grey’s Anatomy (seizoen 11) en het lot van Frits van Houten in Goede Tijden, Slechte Tijden.

In de allereerste aflevering van Penoza (KRO-NCRV), de Nederlandse misdaadserie rond Carmen van Walraven, leerde de kijker haar man kennen. Frans, gespeeld door Thomas Acda, is met drugsdeals bezig. Carmen wil dat hij eruit stapt, want het gezin lijdt eronder.

Drie kwartier later is Frans dood.

„Nee, dat had twintig jaar geleden niet gekund”, zegt Pieter Bart Korthuis, die erkent dat de wetten van tv-drama zijn veranderd. Korthuis bedacht de serie en was drie seizoenen hoofdschrijver. Hij schrijft nu voor Vechtershart (BNN), waarvan het tweede seizoen zondag begonnen is.

„Die dood had dan wel de eerste scène kunnen zijn”, zegt Karin van der Meer, die naast Penoza ook voor Als de dijken breken (EO) schreef. „Maar niet dat je Frans de hoofdrol geeft in je eerste aflevering en meteen weer doodmaakt. En dan zou je er ook niet Thomas Acda voor gecast hebben.”

Geliefde personages vallen bij bosjes in het hedendaags tv-drama. Volgers van Game of Thrones moeten toezien hoe de halve cast uitgeroeid wordt. In Grey’s Anatomy legde dokter ‘McDreamy’ het loodje, tot afgrijzen van fans. Breaking Bad, The Walking Dead, Narcos: dat de hoofdpersoon overleeft om dan à la Lucky Luke richting de zonsondergang te galopperen, is allang geen vanzelfsprekendheid meer.

En dat is goed voor het drama, vinden de twee scenarioschrijvers. In tv-series van nu kan veel meer en dat bepaalt mede de enorme populariteit. Korthuis: „Er is een serieuze kans, elke keer weer, dat een hoofdpersoon doodgaat. En dat maakt het daadwerkelijk spannender, omdat je als kijker van ze bent gaan houden.”

Van de personages uit die eerste aflevering van Penoza, uit 2010, is na vier seizoenen bijna niemand meer over.

Korthuis: „Precies. Maar daar moeten we meteen bij zeggen dat als we destijds de opdracht hadden gehad om een serie te maken die meerdere seizoenen mee moest gaan, we minder mensen hadden laten sterven. Dan hadden we hoogstwaarschijnlijk Carmens zus (Maartje Remmers) in leven gelaten, en sowieso familievriend Steven (Marcel Hensema). Daar heb ik echt spijt van. Een van de redenen dat ik stopte na seizoen 3 is dat er zoveel gestorven werd om Carmen heen. Iedereen met wie ze een diepe band had: haar vader, haar broer, haar echtgenoot, zijn twee beste vrienden. Dat voelde als een verarming van het drama.”

Van der Meer: „Op een gegeven moment struikel je ook over de begrafenissen. Oh nee, niet wéér. De eerste begrafenissen waren altijd een twist in de plot, waardoor het leuk was om erover te vertellen. Maar op een gegeven moment ben je daarmee klaar. Dan denk je: als die op dat punt doodgaat, hebben we daar een begrafenis, en die gaat dáár dood, hebben we er wéér een. Nou, dan doen we voor de afwisseling wel een crematie.”

Karin van der Meer over House of Cards: “Vóór Barnes’ dood ging de serie over goed en kwaad, en zij vertegenwoordigde het goede. Door haar te vermoorden raakte de serie uit balans.” Fans van Grey’s Anatomy waren geschokt toen dokter ‘McDreamy’ stierf. Schrijver Shonda Rhimes verdedigde haar keuze: ze moest wel, want acteur Patrick Dempsey zou de show verlaten. Frits van Houten stierf in seizoen 6 van GTST. Secretaresse Hannie gooit een tv bij hem in bad. Tenminste, zo schreef Karin van der Meer de scène. Later werd ervan gemaakt dat Frits’ tweelingbroer Hans de dader was. Comedyserie Scrubs waagde zich meerdere keren aan dramatische sterfgevallen, zoals bij Ben, de beste vriend van Dr. Cox. (Zie onderaan dit artikel voor het fragment en meer over Ben en Scrubs.) Sesame Street legde na de dood van een van de acteurs in 1982 op dappere wijze de dood uit aan jonge kijkertjes. (Zie onderaan dit artikel voor het fragment en meer over Mr. Hooper en Sesame Street.) Een foutje van de makers van soap Dallas: ze schreven Bobby dood. Die bleek populairder dan gedacht. Dus brachten ze hem terug. (Zie onderaan dit artikel voor het fragment en meer over Bobby en Dallas.) Karin van der Meer: „Twintig jaar geleden kon dat niet: dat je Frans de hoofdrol geeft in aflevering 1 en meteen weer doodmaakt. En dan zou je er ook niet Thomas Acda voor gecast hebben.” Pieter Bart Korthuis: “Je moet een manier verzinnen waardoor je voelt – en dat zag je bij Walter White in Breaking Bad ook – dat de dood van de hoofdpersoon de bevrijdende catharsis is die het personage nodig had.” Karin van der Meer: “De dood van acteur James Gandolfini was echt een enorme schok. Toen was het personage uit The Sopranos ook dood.”

Wat is er veranderd in vergelijking met vroeger?

Korthuis: „Je merkt wel dat er veel meer waardering is voor wat je doet. Vroeger was speelfilm het summum en keek iedereen neer op tv. Tegenwoordig is voor tv-series schrijven het summum. Dat is de belangrijkste verandering, wereldwijd.”

Van der Meer: „Ik heb ook het idee dat het doodgaan zelf veranderd is. Hoe dood is dood nog? Neem Carmen. Wij bedachten: ze gaat dood aan het eind van seizoen 3. Maar door het succes besluiten andere mensen dat het doorgaat, en dan moet je dus iemand weer tot leven wekken.”

Korthuis: „Op papier is ze bij mij doodgegaan. Die scène heb ik geschreven. En heel vaak herschreven, want het kon niet te makkelijk zijn. Van: paf, ze is neer. Dus je moet een manier verzinnen waardoor je voelt – en dat zag je bij Walter White in Breaking Bad ook – dat de dood van de hoofdpersoon de bevrijdende catharsis is die het personage nodig had. Want door haar dood zouden de kinderen door kunnen met het leven.”

Wanneer hoorde je dat Carmen toch niet dood mocht?

Korthuis: „Toen waren we al klaar met schrijven. Werd van bovenaf besloten. Ze. Mag. Niet. Dood.”

Van der Meer: „Het is business. Dat gaat boven creativiteit, jammer genoeg.”

Korthuis: „Maar ook wel goed, want het vierde seizoen werd het best bekeken tot nu toe en trok een nieuw, jong publiek. Dus vanuit management-oogpunt was het een heel juiste beslissing.”

Van der Meer: „In dit geval is het lastig, omdat er echt één hoofdpersonage is. Zonder Carmen is er geen Penoza.”

Voel je zelf een spanning bij het ‘doodschrijven’ van je personage?

Van der Meer: „Absoluut. Als het écht werkt, als je het echt heel goed hebt opgebouwd en alles klopt. Misschien moet je het niet in de krant zetten, maar ik schiet weleens vol bij het schrijven.”

Korthuis: „Dat moet dus wél in de krant. Dat moet de kop van het artikel zijn.”

Van der Meer: „Je bent de schrijver, dus je bent in staat de dood nog tegen te houden. Om een stap terug te zetten. Om toch nog een geneesmiddel te vinden.”

‘What the fuck heb ik gedaan?’

Van der Meer schreef ooit voor GTST de sterfscène van Frits van Houten; zijn secretaresse Hannie gooit een tv bij hem in bad.



Maar zo’n soap, vindt ze, is toch iets anders. Bij Als de dijken breken (2016) schrok ze wel toen ze zag wat haar scenario had aangericht. „Je kunt het wel bedenken, maar toen ik zag dat er een schattig klein meisje wegspoelde, dacht ik: what the fuck heb ik gedaan?”

Korthuis lacht.

Van der Meer: „Ik heb ook een keer een hamster dood laten gaan. Dat is nog een hele rel geworden.”

Korthuis: „Dat mag eigenlijk niet. Dieren doodmaken is heftiger dan mensen. Omdat het dier niet kan acteren. In Vechtershart wordt een duif de nek omgedraaid. Dat wordt niet echt gedaan, maar er ligt wel een dooie duif, een echte dooie duif, die (hij lacht) een natuurlijke dood is gestorven. Of het hondje dat we ophangen in Penoza. Dat maakt veel meer indruk.”

Zijn er andere dingen die je absoluut níét moet doen?

Van der Meer: „De dood van een personage moet ook een bepaalde bevrediging hebben. Als je kijkt naar House of Cards, waarin Zoe Barnes (Kate Mara) doodgaat: dat vind ik dus helemaal niet bevredigend. Vóór haar dood ging de serie over goed en kwaad, en zij vertegenwoordigde het goede. De dood van Peter Russo in het eerste seizoen tekende het karakter van Frank Underwood nog wel. Maar door Barnes te vermoorden in het tweede seizoen raakte de serie uit balans.”

Korthuis: „Dat zou ook zijn gebeurd als Jesse was doodgegaan in Breaking Bad. Maar je kan er natuurlijk wel een seizoen lang naartoe werken, om te zorgen dat je alweer nieuwe poppetjes hebt klaarstaan. Bij Game of Thrones hangt het minder op bepaalde personages door het enorme aantal. Dat is een ensemble-drama, geen persoonsgedreven drama.”

Van der Meer: „Ik zit nog even aan Dynasty te denken. Dat ze met z’n allen naar Moldavië of zo gaan, en dat ze daar allemaal worden doodgeschoten. En toch ging die serie door.”

Wat is de beste seriedode?

Korthuis: „Een van de beste niet-doden vind ik Tony Soprano. Dat je vóélt: hij gaat neergeschoten worden. En dat je aan het eind van de serie niet zeker weet hoe het afloopt. Dat vond ik vrij briljant. Als dat niet gedaan zou zijn, zou je Penoza zo hebben willen eindigen.”

Van der Meer: „De dood van de acteur (James Gandolfini overleed zes jaar na de slotaflevering van The Sopranos, red.) was daardoor echt een enorme schok. Toen was het personage ook dood. Dat was misschien wel de beste, ja.”

Korthuis: „Er was veel kritiek op. Mensen haten open eindes. Elk testpubliek dat je een open einde voorschotelt, zal zeggen: niet doen. En toch moet je het soms gewoon doen.”

Van der Meer: „Als maker is het heerlijk.”

Korthuis: „Je geeft je personage het eeuwige leven mee. Ik vond het einde van seizoen 1 van Penoza ook mooi, het zeilen into the sunset waar ze dan de as van Frans vanaf de boot uitstrooien. Daarmee was het af. Het heeft behoorlijk wat hoofdbrekens gekost toen bleek dat er een seizoen 2 moest komen.”

Nog drie memorabele serie-doden