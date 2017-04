Russische oppositieleider Navalny is weer vrij

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft zijn vijftien dagen celstraf uitgezeten en is weer vrijgelaten. Dat heeft hij maandagmiddag bekendgemaakt op zijn blog. Navalny werd met vijfhonderd anderen opgepakt tijdens een demonstratie tegen corruptie, in Moskou.

Aleksej Navalny is de leider van de Russische Vooruitgangspartij en geldt als een van de belangrijkste Russische critici van president Poetin. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het niet opvolgen van een bevel van de politie. Daarnaast kreeg hij een geldboete van 20.000 roebel (320 euro) voor zijn rol in het volgens de autoriteiten illegale protest. Duizenden mensen in het hele land hadden gehoor gegeven aan zijn oproep de straat op te gaan.

“Bedankt iedereen die ons gesteund heeft. Bedankt aan iedereen, die de 26e voor de actie de straat is opgegaan. Alle arrestanten die ik op de luchtplaats ontmoet heb, zeiden dat ze er bij de volgende actie vanzelfsprekend weer bij zullen zijn. De Anticorruptiestichting (FBK) werkt, ondanks deze poging om ons te verslaan en ondanks de confiscatie van alle apparatuur.”

Aanleiding voor de de demonstraties waren voornamelijk recente onthullingen over de Russische premier Medvedev. Hij heeft een geschat geheim vermogen van meer dan een miljard euro, bleek uit onderzoek Navalny’s FBK. Dat zou de premier met een jaarsalaris van omgerekend zo’n 100.000 euro tot een van de rijkste mensen van het land maken.

Presidentskandidaat

Eind vorig jaar maakte Navalny bekend mee te willen doen aan de presidentsverkiezingen in 2018. Of hij daartoe de kans krijgt, is zeer de vraag. Eind vorige maand werd de oppositieleider in de zogenoemde Kirovles-zaak veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar wegens fraude. De Russische wet verbiedt mensen met een dergelijke veroordeling op hun naam aan de verkiezingen deel te nemen.

De Kirovles-zaak is door het Europese Hof vernietigd en door mensenrechtenorganisaties bestempeld als politiek proces. Formeel is de zaak echter niet herroepen. Navalny zelf zegt dat de veroordeling zijn ambities voor het presidentschap überhaupt niet in de weg kan staan, omdat de wet die zijn kandidatuur zou kunnen verhinderen in strijd zou zijn met de grondwet.