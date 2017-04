Panama Papers winnen prestigieuze Pulitzer Prize

Het journalistieke onderzoeksproject Panama Papers heeft een Pulitzer Prize gewonnen. Het onderzoeksteam van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), McClatchy en de Miami Herald won in de categorie Explanatory Reporting, of verklarende journalistiek. Het beste fictieboek was volgens de jury De ondergrondse spoorweg van Colson Whitehead.

De Pulitzer Prizes zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor de journalistiek en literatuur. De prijzen in 21 categorieën werden maandag voor de 101e keer uitgereikt op de faculteit journalistiek van de Colombia University.

Een van de winnende beelden van Wambsgans. Hij maakte een serie over het herstel van een jongen van 10 die slachtoffer werd van een schietpartij in Chicago. Foto E. Jason Wambsgans/The Chicago Tribune/Columbia University/AP

De Panama Papers was het werk van een grote groep journalisten uit de hele wereld. Bij het consortium ICIJ zijn in Nederland Trouw en Het Financieele Dagblad aangesloten.

21 winnaars

Het leeuwendeel van de prijzen gaat naar journalistieke projecten, maar er waren ook zeven Pulitzers te verdelen voor literatuur, toneel en muziek. Naast Whitehead vielen Lynn Nottage (Sweat, toneel), Heather Ann Thompson (Blood in the Water, historisch), Hisham Matar (De terugkeer, geschiedenis), Tyehimba Jess (Olio, poëzie), Matthew Desmond (Evicted, non-fictie) en Du Yun (Angel’s Bone, muziek) in de prijzen.

Peggy Noonan won een Pulitzer voor de commentaren die zij in de Wall Street Journal schreef over de campagne rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij heeft volgens de jury haar lezers “verbonden met de gedeelde waarden van alle Amerikanen” tijdens een van de meest polariserende campagnes die de Verenigde Staten ooit hebben gezien. Ook David Fahrenthold van de Washington Post kreeg een prijs voor zijn werk rond de verkiezingen. Hij schreef een aantal onthullende stukken over de campagne van Donald Trump.

Winnaar in de categorie beste politieke cartoon. Foto Jim Morin/Miami Herald/Colombia University/AP

Verder waren er Pulitzers voor onder anderen journalisten van de East Bay Times voor hun nieuwsverslaggeving rond de brand tijdens een illegaal feest in Oakland, waarbij 36 doden vielen. C.J. Chivers kreeg een prijs voor zijn longread in The New York Times, over PTSS bij leden van het Amerikaanse Marine Corps.

Winnaars letteren, toneel en muziek

Winnaars journalistiek