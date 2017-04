Oud-raadslid moet nog eens geld terugbetalen

Voormalig PvdA-raadslid Bert van der Roest moet de stichting Straatnieuws nog eens 23.352 euro terugbetalen. Dat bepaalde de civiele rechter maandag in een zaak die aangespannen was door de stichting. In 2015 veroordeelde een strafrechter Van der Roest al tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor verduistering.

De rechter nam destijds in het bepalen van de strafmaat mee dat Van der Roest al een groot deel van het verduisterde bedrag aan Straatnieuws had terugbetaald. Destijds gaf hij de stichting 26.242 euro terug, maar hoeveel geld er in totaal verduisterd was, was op dat moment nog onduidelijk. Omdat stichting Straatnieuws dat nu wel kan hardmaken, moet het ex-raadslid nu nog eens 23.352 euro terugbetalen. Daaronder vallen ook de kosten die de stichting moest maken voor het forensisch onderzoek naar de diefstal en de proceskosten.

Van der Roest stal in 2012 en 2013 als penningmeester van de stichting Straatnieuws tienduizenden euro’s van de straatkrant. Toen dat in 2013 uitkwam moest hij opstappen als raadslid in Utrecht. Het Openbaar Ministerie vervolgde hem in 2014 voor fraude.