Onderhandelingen gaan derde week in

Dinsdagochtend wordt er niet onderhandeld, want dan praten de Rutte, Buma, Pechtold en Klaver hun Tweede Kamerfracties bij tijdens de wekelijkse fractievergadering. Later dinsdag staan drie onderhandelsessies gepland, maakte informateur Schippers zojuist bekend: van 14.30u tot 16.00 uur, van 16.15 uur tot 18.15 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur.

De onderhandelingen voor deze maandag zijn voorbij. Al voor 17.00 uur kwamen de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks naar buiten bij de Stadhouderskamer. Over de voortgang van de gesprekken lieten ze tegenover de pers niets los.

Nieuwe onderhandelweek begonnen

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan maandag officieel hun derde week in. Zowel in de ochtend (10.00-12.30 uur) als in de middag (14.30-17.00 uur) wordt er onderhandeld onder leiding van informateur Edith Schippers. Voor zover bekend ontvangen de onderhandelaars maandag geen experts en praten zij dus alleen met elkaar.

De afgelopen week, de eerste volle onderhandelingsweek, probeerden de vier partijen allereerst een gezamenlijke missie te vinden, schreven onze verslaggevers Thijs Niemantsverdriet en Petra de Koning zaterdag. Ofwel 'de foto van Nederland' te maken, zoals dat aan het Binnenhof genoemd wordt. Hoe staat het land ervoor? Het mag economisch beter gaan, maar een deel van de kiezer vindt dat het met Nederland de verkeerde kant opgaat. De vier partijen hebben wat dat betreft een probleem, geven ze achter de schermen toe:

D66 en GroenLinks zijn de partijen van de hoog opgeleide optimisten in de Randstad. VVD en CDA hebben meer laag opgeleide kiezers in de regio getrokken, maar ook hun achterban ziet de toekomst vrij zonnig tegemoet. [...] De vier onderhandelende partijen weten: als we geen handreiking doen aan het boze deel van het electoraat, wordt de PVV bij de volgende verkiezingen alsnog de grootste. Maar hoe doe je dat, als je ook onderling de wereld zo verschillend bekijkt?

