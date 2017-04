Minderjarige niet meer aansprakelijk voor pgb-schuld

Mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen, hoeven niet meer op te draaien voor een pgb-schuld die is ontstaan toen zij nog minderjarig waren. In plaats daarvan moet hun meerderjarige vertegenwoordiger de schuld voldoen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Een kind dat recht heeft op een pgb, heeft altijd een zogeheten wettelijk vertegenwoordiger. Die vraagt het pgb aan, geeft het uit aan zorg en regelt de administratie. Wanneer daarbij iets mis ging, per ongeluk of doordat de vertegenwoordiger fraude pleegde, kwam de schuld voorheen op naam te staan van het kind. Over de schrijnende situaties waartoe dat soms kon leiden, publiceerde het onderzoeksprogramma De Monitor vorig jaar.

De Kamerbrief van Van Rijn. De tekst gaat hieronder verder.

Zeer onwenselijk

Staatssecretaris Van Rijn zegt in zijn Kamerbrief dat hij het “zeer onwenselijk” vindt dat minderjarigen worden opgezadeld met een pgb-schuld veroorzaakt door hun vertegenwoordiger. Daarom heeft Van Rijn met de zorgverzekeraars en de zorgkantoren, die de pgb’s uitkeren, afgesproken dat een schuld voortaan altijd voor de rekening komt van de meerderjarige verantwoordelijke.

De afspraken zijn al op 1 februari ingegaan. Omdat de groep pgb-gerechtigden op wie het besluit betrekking heeft volgens Van Rijn aanzienlijk is, heeft hij de verzekeraars en zorgkantoren tot 1 juni de tijd te geven alle gedupeerde pgb-houders te informeren.

Problemen

Na de invoering van het nieuwe pgb-stelsel op 1 januari 2015 staken meer grote problemen de kop op. Zo bleek het aanvragen van een pgb erg ingewikkeld. En het uitbetalingsmechanisme van de Sociale Verzekeringsbank stokte maandenlang, waardoor tienduizenden patiënten lang zonder hun budget zaten. Andere mensen ontvingen zonder dat ze dat wisten te veel geld, zodat ze grote bedragen moesten terugbetalen.

Begin dit jaar kreeg Van Rijn flinke kritiek, nadat NRC had onthuld dat hij en zijn ambtenaren veel fouten hadden gemaakt bij de invoering van het nieuwe pgb-stelsel. Ze deden niets met aanwijzingen dat er dingen mis waren. Bovendien hield Van Rijn de Tweede Kamer niet goed op de hoogte van de situatie.