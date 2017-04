Wordt Joep van den Nieuwenhuyzen toch nog vrijgesproken?

Komt ondernemer Joep van den Nieuwenhuyzen vrij, of blijft hij een veroordeeld man? Dinsdagmiddag maakt de Hoge Raad in Den Haag bekend of de veroordeling voor omkoping in stand blijft, en of Van den Nieuwenhuyzen weer vrijgesproken wordt voor faillissementsfraude. Met de uitspraak in deze cassatieprocedure komt er een einde aan het geruchtmakende Rotterdamse havenschandaal.

Waar draait het havenschandaal om?

Het draait om een deal tussen Willem Scholten, havendirecteur van 1991 tot 2004, en Van den Nieuwenhuyzen. Scholten gaf tussen 2002 en 2004 voor ruim 180 miljoen euro garanties voor bankleningen aan Van den Nieuwenhuyzen, die toen topman van defensieconcern RDM was. Als RDM niet zou kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen, stond het Havenbedrijf Rotterdam garant. In ruil voor garanties ontving Scholten gunsten en geld van Van den Nieuwenhuyzen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) een duidelijk geval van ambtelijke omkoping. Het OM wilde het tweetal in ieder geval veroordeeld zien, en bracht de twee voor de rechter op verdenking van onder meer omkoping, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. De twee mannen bestrijden dat ten felste.

Hoe oordeelden eerdere rechters?

Scholten werd in oktober 2010 veroordeeld door de Rotterdamse rechtbank tot acht maanden cel wegens ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en oplichting. In juli 2013 volgde het vonnis voor Van den Nieuwenhuyzen: 2,5 jaar cel wegens omkoping, faillissementsfraude met drie vennootschappen (onder andere SS Rotterdam), valsheid in geschrifte, meineed en een vals paspoort (van het eilandenstaatje Comoren).

Het gerechtshof in Den Haag sprak in het hoger beroep in deze zaken flink lagere straffen uit omdat het veel minder feiten als bewezen achtte. Zo werd Van den Nieuwenhuyzen op zes van de acht punten vrijgesproken en ook Scholten hoorde vrijspraak op drie van de zes punten.

Van den Nieuwenhuyzen kreeg van het Hof een gevangenisstraf opgelegd van één jaar, waarvan 285 dagen voorwaardelijk, en een boete van 150.000 euro. Omdat hij al tachtig dagen in voorarrest had gezeten, hoefde hij niet de cel in. Scholten werd veroordeeld tot één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 75.000 euro. Zowel het OM als de twee heren gingen in cassatie bij de Hoge Raad.

Krijgt de andere verdachte ook een nieuw vonnis?

Scholten heeft de cassatieprocedure niet afgewacht. Hij sloot in februari een overeenkomst met het OM: Scholten stopt met de cassatie, het OM stopt met de vervolging van Scholten wegens witwassen. Scholtens veroordeling in hoger beroep is daarmee onherroepelijk.