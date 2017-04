Klacht tegen bekende advocaat ongegrond verklaard

De hoogste tuchtrechter binnen de advocatuur, het hof van discipline, heeft een klacht van het Openbaar Ministerie tegen de bekende Limburgse strafpleiter Marcel Heuvelmans ongegrond verklaard.

Officier van justitie S.P. de Haas had om tuchtrechtelijke maatregelen tegen Heuvelmans gevraagd omdat de advocaat in een zaak tegen drugshandelaar Dorie X. een getuige geld zou hebben geboden om een verklaring bij te stellen of in te trekken. Het OM had eerder ook al over Heuvelmans geklaagd bij de lokale raad van discipline van het arrondissement Limburg. Die had de klacht ongegrond verklaard en het OM was daar tegen in beroep gegaan.

Het hof besloot een jaar geleden om de Rotterdamse deken een onderzoek te laten instellen naar het handelen van Heuvelmans. De deken concludeerde dat „niet met voldoende zekerheid worden aangenomen” dat de strafpleiter zich heeft schuldig gemaakt aan beïnvloeding van een getuige. Op grond van dat onderzoek oordeelt de tuchtrechter dat de klacht ongegrond is.