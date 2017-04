Jimmy wordt langzaam Saul

Hij, een beroemdheid? Nee, dat had hij nooit durven dromen. Komiek Bob Odenkirk had zich er al lang bij neergelegd dat hij als semi-bekend persoon door het leven zou gaan. Totdat hij in 2009 een ‘serieuze’ rol kreeg als Saul Goodman, de louche advocaat in de drama-serie Breaking Bad, en hij in 2013 zelfs de hoofdrol mocht spelen in de spin-offserie Better Call Saul.

„Laatst ging ik naar een festival in Canada”, vertelde Odenkirk vorige maand op een Netflix-bijeenkomst in Berlijn. „Van de eerste beambte op het vliegveld hoefde ik mijn paspoort niet eens te laten zien. Wat?! Omdat ik een acteur ben? En een tweede vond het geweldig om me te ontmoeten. Zijn zus in Roemenië was een enorme fan.”

Jarenlang werkte Odenkirk als scenarist bij de Amerikaanse sketch-show Saturday Night Live. Hij speelde in het theater, en maakte vanaf 1995 het komische cult-programma Mr. Show with Bob and David.

Dat hij nu ineens, doordat de AMC-serie Better Call Saul wereldwijd door Netflix wordt aangeboden, overal wordt herkend, voelt nog steeds onwerkelijk. „Holy shit, Roemenië! Mensen zien dáár hoe ik acteer?” Toch bevalt het hem wel. „Zelfs mijn tante Mary in het Zwitserse Oberwil-Lieli weet nu eindelijk wat ik doe.”

Hij vertelt dat Vince Gilligan, een van de makers van Breaking Bad, hem destijds belde met het aanbod voor de gastrol van advocaat Saul. „Hij had me gezien bij Mr. Show. Het aanbod kwam totaal onverwacht. Ik verwachtte half dat ik, zodra ik in New Mexico zou aankomen waar de opnames waren, meteen weer naar huis kon gaan.”

Het was de bedoeling dat Saul in slechts drie afleveringen van Breaking Bad zou voorkomen. Maar al snel groeide hij uit tot een van de meest populaire personages uit de serie. Nu start dinsdag het derde seizoen van Better Call Saul.

Snelle lach

Hoe is het om de hoofdrol te spelen in een langlopende televisieserie? „Een personage in een comedy is een soort machine: je moet de snelle lach genereren. Maar een hoofdpersoon in een dramaserie moet keuzes maken die voortkomen uit diepere psychologische beweegredenen. Deze zijn soms in tegenspraak met elkaar, toch komen ze allemaal voort uit dezelfde persoon.”

Wat dat betreft verschilt Saul ook niet zoveel van hoofdpersoon Walter White in Breaking Bad. De mislukte scheikundeleraar transformeert daarin tot losgeslagen crystal meth-producent. „Walter White wordt gedreven om het goede te doen. Bij Saul speelt iets soortgelijks. Hij wil het respect krijgen van zijn broer, zijn familie en zijn liefde Kim. Als dat onmogelijk blijkt te zijn, wordt hij gedwongen dieper in zichzelf te graven om die bevestiging van de buitenwereld te krijgen.”

Wat betekent dat voor Saul in het derde seizoen? Bob Odenkirk wil er slechts één ding over loslaten: „Laat ik zeggen dat we voor het eerst gaan zien wie Saul Goodman is. En dat is niet de Saul Goodman die we kennen uit Breaking Bad.”