Nee, Zweden is geen ‘mislukte staat’

‘Zweden kent tientallen no go-zones, waar zelfs de politie niet meer heen durft’

Dit schreef bijvoorbeeld website Breitbart, nadat de politie begin vorig jaar 53 buurten aanwees waar criminaliteit en sociale onrust toenemen. Een ervan is Rosengård in Malmö: tientallen grauwe flats met wat groen ertussen, aan de rand van de stad. Je waant je op sommige plekken eerder in het Midden-Oosten dan in Zweden. In het gedateerde winkelcentrum zitten tientallen mannen rond een koffiebar in het Arabisch te kletsen. Vrouwen zijn nergens te bekennen. Zo’n 90 procent van de ruim twintigduizend inwoners is migrant. Eerder woonden er veel mensen uit voormalig Joegoslavië – stervoetballer Zlatan Ibrahimovic werd er geboren – nu huizen er vooral vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika.

Maar is het een no go-zone? Rondlopen met een ‘backpack’, als een typische toerist, blijkt zonder problemen te kunnen. „Het leven is goed hier, er zijn weinig problemen”, zegt de 21-jarige Abdi Isse uit Somalië, die gehaast door de regen loopt.

„Er zijn hier wel jongens die vervelende dingen doen. Soms staat opeens een auto in brand. Maar over het algemeen valt het erg mee.”

Vergeleken met de problemen in zijn geboorteland, verscheurd door geweld en droogte, stelt het ook weinig voor.

Niet iedereen is zo tevreden als hij. Bij de ingang van het winkelcentrum zegt een oudere Zweedse vrouw dat er veel te veel vluchtelingen in Rosengård wonen. „Hun gedrag is niet goed”, zegt ze, waarna ze snel naar binnen loopt. Haar naam wil ze niet geven.

In een andere vermeende no go-zone, Rinkeby bij Stockholm, braken een paar dagen na Trumps uitspraak rellen uit, toen de politie er een drugsverdachte arresteerde. Agenten werden bekogeld met stenen, auto’s gingen in vlammen op. Een buitenlandse cameraploeg werd belaagd.

Ook hier blijkt het – zonder camera tenminste – geen enkel probleem om rond te lopen en mensen te spreken. Rinkeby oogt verzorgder dan Rosengård, het lijkt op een doorsnee Nederlandse migrantenbuurt. Een patrouillerende politieauto bewijst dat de overheid zich hier niet heeft teruggetrokken, zoals wordt beweerd. ’s Avonds hangen er groepjes jonge mannen rond, wordt her en der geschreeuwd en is de sfeer enigszins beklemmend. De 42-jarige Sebastien Michel zegt dat zijn vrouw ’s avonds liever niet alleen over straat gaat. Toch vindt hij dat de problemen er worden overdreven.

Wijken als Rosengård en Rinkeby zijn geen no go-zones in de zin dat je er als buitenstaander grote risico’s loopt. Maar voor bijvoorbeeld ambulancepersoneel zijn ze wel degelijk gevaarlijk, zei het hoofd van de vakbond voor ambulancebroeders op de Zweedse televisie. Zonder politiebescherming gaan ze er niet meer heen, omdat ze het risico lopen te worden belaagd of bekogeld met stenen.

Ook is er geregeld geweld. Dat vertellen ook de 14-jarige Momme en de 15-jarige Mohammed uit Irak, die als kleuters naar Zweden kwamen. „Ik hou van deze plek”, zegt Mohammed met stralende ogen, voor de flat in Rosengård waar hij al jaren woont. Maar Momme zegt ook: „Af en toe wordt er geschoten.” Veel jongens in de buurt worden geïnspireerd door Amerikaanse gangsterrap, zeggen ze. Ze sluiten zich aan bij bendes die strijden om een aandeel in de drugsmarkt.

In Malmö, met grofweg het inwonertal van Utrecht, waren in de eerste drie maanden van dit jaar 20 schietpartijen, waarbij vijf doden vielen. Zo werd in januari bij een bushalte in Rosengård de 16-jarige Ahmed Obaid vermoord, die net terugkwam van zijn voetbaltraining. Waarom? Men weet het nog steeds niet. Jongeren stuurden elkaar via Snapchat een gruwelijke foto van het verminkte gezicht van Obaid, direct nadat hij in zijn hoofd was geschoten.

De joodse gemeenschap in Malmö van zo’n 500 mensen, klaagt al jaren over intimidatie en geweld door moslims. Het joodse centrum was in 2012 doelwit van een aanslag, met lichte materiële schade. Honderden joden – vooral jongeren – verlieten de laatste jaren de stad, voor een deel omdat ze zich onveilig voelden. Veel joden durven niet meer met een keppeltje over straat.

Problemen kent Malmö dus genoeg. Toch vindt de 32-jarige Ulrika Nilsson dat het over het algemeen prima gaat. Ze woont in een opgeruimd buurtje met kleine rijtjeshuizen. Het is vlakbij Rosengård, waar ze haar zoontje dagelijks naar de crèche brengt. Nilsson werkt als ingenieur bij Ikea en is het toonbeeld van Zweedse tolerantie. De integratie van grote groepen migranten levert spanningen op, erkent ze. Maar toch moet Zweden, zo zei ze voor de terreuraanslag van vrijdag, een ruimhartig asielbeleid houden.

„Wij Zweden hebben alles, we rijden in mooie auto’s. Wij zijn prima in staat om andere mensen te helpen.”

Ook Michel uit Rinkeby was in ieder geval voor de aanslag voorstander van een tolerant asielbeleid. „Ja, als je grote groepen, vaak ongeletterde mensen hierheen haalt, zullen de sociale problemen aanvankelijk groeien. Maar als het alternatief is dat ze dood gaan, dan heb ik dat er wel voor over.”

Een meerderheid van de Zweden dacht er tot voor kort hetzelfde over als zij, maar het verzet groeit. Anti-immigratiepartij Zweden-Democraten scoorde een week voor de aanslag bijna twintig procent in opiniepeilingen.