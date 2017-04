Elk jaar geef ik een serie lessen over de Tweede Wereldoorlog aan groep 8 van de basisschool. Ik vraag de leerlingen wat ze aan Adolf Hitler zouden willen vragen. De leerlingen beginnen ijverig van alles op te schrijven. Thuisgekomen lees ik hun vragen. In het schrift van David staat:

„Waarom begon u de Tweede Wereldoorlog?”

En vraag twee: „Was dat nodig?”

Den Haag

