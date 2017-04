Het weekend waarin Cambuur alleen Liverpool voor zich moest dulden

Het wordt gaandeweg ongelofelijk maar waar: iedereen weet dat Arjen Robben van rechts naar binnen trekt om dan met links de bal in het doel te krullen, maar toch kon het dit weekend gewoon weer gebeuren. Collega-international Bas Dost maakte er dit weekend maar liefst drie en voert het klassement om de Gouden Schoen weer aan.

Mario Balotelli maakte een best knap doelpunt en vierde dat later op de avond keurig bij de bagagecheck op het vliegveld. En uit Peru een heel aardige goal van Cristian Ortiz (Sporting Cristal).

3. Wissam Benyedder (SEVILLA FC v. Deportivo la Coruña 4-2)

Benyebut werd hij liefkozend genoemd in Frankrijk, waar hij bij Toulouse groot werd. Inmiddels spelend voor het succesvolle Sevilla toonde Benyedder dit weekend maar weer eens zijn klasse middels deze lepe goal:

2. Stefano Lilipaly (NAC Breda v CAMBUUR)

Grootheid in Indonesië, bescheiden kracht voor Cambuur Leeuwarden. Lilipaly voetbalde in Nederland vooral op het tweede niveau, maar heeft ook een avontuur in Japan achter de kiezen. Komende zomer speelt hij mogelijk zelfs tegen Lionel Messi. Voorlopig elke week te bewonderen in Holland:

1. Roberto Firmino (Stoke City v LIVERPOOL 1-2)

Wat moet dat heerlijk zijn om, twee minuten nadat je ploeg de gelijkmaker heeft gemaakt, op deze manier de winst binnen te knallen. Toegegeven; de kogel van Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) was heftig, maar de pantoffel van Firmino gaat er deze week met de eer vandoor: