Hans Anders moet nog groter

Het Britse private-equityfonds dat Basic-Fit en Action ombouwde tot marktleiders, neemt nu optiekketen Hans Anders over. Het beursgenoteerde 3i betaalde 200 miljoen euro voor het brillenconcern. Dit maakte beide bedrijven maandag bekend in een persbericht. Eind 2015 probeerden de huidige eigenaars Alpinvest en Alpha het bedrijf al te verkopen, maar de vraagprijs van 300 miljoen schrok potentiële kopers af, meldde het FD destijds.

Hans Anders, dat opereert in het laagsegment van de brillenmarkt, heeft op dit moment 455 vestigingen, waarvan 253 in Nederland en meer dan 100 in België. Ook is het eigenaar van winkels in Frankrijk en in Zweden. De brillenverkoper haalde in boekjaar 2016 een omzet van 192,2 miljoen euro, een stijging van 12,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het plan is om Hans Anders marktleider in het betaalbare brillensegment te maken, zegt 3i in een verklaring. De grote concurrenten voor het bedrijf zijn prijsvechters Specsavers en GrandVision (Pearle en Eyewish), beide met vestigingen in meerdere Europese landen.

De investeerder maakte in de verklaring de vergelijking met budgetsportschool Basic-Fit. Dat werd in 2013 overgenomen en groeide van 200 naar 419

vestigingen.

Cijfers Nieuwe winkels, meer omzet 26 nieuwe winkels opende Hans Anders in 2016, waarvan vijf in Nederland. Nederland kent 253 winkels. 10 procent groeide de gemiddelde omzet van Hans Anders sinds 2013. 4,6 procent groeide tot totale omzet in de Nederlandse brillenmarkt vorig jaar, tot bijna 1,3 miljard, aldus marktonderzoeker GfK. 1.657 medewerkers telt de brillenketen in totaal.

Is er op de Nederlandse optiekmarkt ook ruimte voor groei? Sander van Oort, aandelenanalist bij zakenbank Kempen & Co, denkt van wel, mede door de vergrijzing neemt de vraag naar brillen toe. Daarnaast bestond zo’n 56 procent van de Nederlandse brillenmarkt in 2014 uit zelfstandige winkels, 44 procent van de bedrijven is een keten. Dat aandeel zou wel eens groter kunnen worden, denkt Van Oort. Want kleine optiekwinkels zijn vaak duur.

„Op de competitieve brillenmarkt worden ze steeds vaker verstoten door grote ketens omdat ze inkoopkracht missen”, zegt analist Robert Jan Vos van ABN Amro. Van Oort: „De kleine opticiens hebben de keus: de winkel verkopen voor een redelijke prijs, of de strijd op de markt aangaan.” Beide analisten denken dat 3i verder wil uitbreiden naar het buitenland. Vos: „GrandVision heeft groeiambities in bijvoorbeeld Frankrijk, daar zijn nog niet veel goedkope aanbieders. Mogelijk zal Hans Anders hetzelfde doen.”