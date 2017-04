Hackers Spanje arresteert Rus in verband met hack Democraten VS

In Spanje is zondag de Russische computerprogrammeur Pjotr Levasjov aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het hacken van de Democratische Conventie (DNC) tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Levasjov, bekend als ‘Severa’, is een van de meest notoire spamverstuurders ter wereld. De Russische ambassade in Madrid heeft de arrestatie bevestigd, maar het Amerikaanse ministerie van Justitie wilde geen officiële verklaring geven over de aanhouding.

Een functionaris zou volgens persbureau Reuters hebben gezegd dat de arrestatie geen verband houdt met de nationale veiligheid. De Russische zender RT meldde dat Levasjov gearresteerd zou zijn op verzoek van de Amerikanen vanwege betrokkenheid bij de hack. In januari pakte Spanje al de Russische hacker Stanislav Lisov op. (NRC)