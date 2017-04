Gratis loterij voor misleide Staatsloterijspelers

De Staatsloterij schikt vanwege de jarenlange misleiding met gedupeerde deelnemers en organiseert binnenkort een ‘gratis’ extra trekking waarbij 13,5 miljoen euro wordt verloot. Dat hebben de Staatsloterij en de belangenorganisatie Staatsloterijschadeclaim maandagmiddag bekendgemaakt.

Van 2000 tot 2008 trok de Staatsloterij prijzen uit een pot waarin ook niet-verkochte loten zaten, waardoor de winkans veel lager lag. “Misleiding” oordeelde de Hoge Raad twee jaar geleden.

Om die misleiding recht te zetten organiseert de Staatsloterij nu een ‘Bijzondere Trekking’ voor de spelers van toen. Ook schenkt het 500.000 euro aan drie goede doelen. Oud-spelers die zich op zoek naar een schadevergoeding hebben aangesloten bij een claimclub ontvangen daarnaast 40 euro per persoon - grofweg hun inschrijfgeld.

30 miljoen euro

De zaak bij de Hoge Raad was aangespannen door de in 2008 opgerichte claimclub Loterijverlies van Ferdy Roet (bijna 200.000 leden). De schikking is echter gesloten met een in 2014 opgerichte evenknie: de stichting Staatsloterijschadeclaim die zo’n 6.000 deelnemers telt. Onduidelijk is hoeveel verschillende Nederlanders in de misleidingsjaren een lot kochten, naar verluidt zijn dat er miljoenen.

De Staatsloterij wil de misleidingskwestie graag achter zich laten omdat die zorgt voor negatieve publiciteit en omzetderving. Al jaren is de Staatsloterij verwikkeld in verschillende rechtszaken met Roet. Zo liet hij in maart nog voor 122 miljoen euro beslag leggen op de rekeningen van de Staatsloterij. Schikkingsonderhandelingen met Roet zijn geklapt omdat hij een veel hogere, volgens de Staatsloterij “onrealistische” schadevergoeding eiste.

Aan de maandag aangekondigde schikking is de Staatsloterij naar eigen zeggen ruim 30 miljoen euro kwijt. De stichting Staatsloterijschadeclaim is veel gematigder sinds grote namen zoals voorzitter Ben Knüppe (bekend als curator van DSB) aan boord zijn.

Veertig euro schadevergoeding

Opvallend is dat als onderdeel van de schikking ook deelnemers van Roets Loterijverlies een vergoeding van 40 euro in het vooruitzicht wordt gesteld. Het lijkt er op dat de Staatsloterij daarmee probeert te voorkomen dat die bijna 200.000 deelnemers de schikking boycotten.

Roet is geschorst als bestuurder van de stichting Loterijverlies vanwege mogelijk zelfverrijking, maar zegt via zijn bv alsnog zo’n 160.000 deelnemers te vertegenwoordigen.

Een wetsvoorstel dat strenge regels stelt aan de collectieve schadevergoedingsacties zoals die van Loterijverlies ligt momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer.