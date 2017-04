Gorsuch ingezworen als opperrechter VS

De conservatieve rechter Neil Gorsuch is maandag officieel beëdigd als lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof. In het bijzijn van president Donald Trump legde Gorsuch in de tuin van het Witte Huis zijn eed af. Trump zei dat Gorsuch “werkelijk geweldig” zal zijn voor justitie in de VS, noteerde Reuters.

Met Gorsuch in functie slaat de balans in het Hooggerechtshof door naar de conservatieven: vier liberale rechters zijn nu lid van de raad, en vijf conservatieve. De benoeming van de 49-jarige Gorsuch was omstreden. De Democraten in de Senaat verzetten zich er fel tegen, waarna de Republikeinen donderdag de ‘nucleaire optie’ toepasten. Zij veranderden de regels waardoor voortaan met een zo klein mogelijke meerderheid een opperrechter benoemd kan worden. De Democraten konden Gorsuchs aanstelling toen niet meer tegenhouden.

Het Hooggerechtshof in de VS kan van grote invloed zijn op maatschappelijke discussies in de Amerikaanse samenleving. De negen rechters - die voor het leven aangesteld zijn - doen uitspraken over zaken als homorechten, abortus en wapenwetgeving. Twee andere rechters in het hof zijn in de tachtig, waardoor er een kans is dat Trump tijdens zijn huidige termijn nog twee nieuwe rechters kan benoemen en zo de macht van de conservatieven kan uitbreiden.