Galapagos spurt omhoog

Een gok, een risico, roulette. Het zijn dit soort typeringen die marktkenners vaak gebruiken als ze spreken over beleggen in de biotechnologie. Want het gevaar bestaat dat je een fortuin steekt in de ontwikkeling van een medicijn dat uiteindelijk niet blijkt te werken. Maar als het wél werkt, dan kan het rendement gigantisch zijn.

Neem bijvoorbeeld het Leidse Prosensa, dat eind 2014 voor bijna 550 miljoen euro werd overgenomen, hoofdzakelijk vanwege een veelbelovend testmedicijn tegen spierziekte Duchenne. Anderhalf jaar later maakte eigenaar Biomarin bekend dat de ontwikkeling van het middel werd gestaakt. Toezichthouders vonden het niet effectief genoeg; project mislukt.

Veel beter gaat het voorlopig met het Belgisch-Nederlandse Galapagos. Het beursgenoteerde bedrijf komt de laatste tijd eigenlijk alleen met positief nieuws, ziet analist Michaël Vlemmix van KBC Securities. Zo kondigde Galapagos vorige week aan dat het ging onderzoeken of een experimenteel medicijn tegen reuma ook werkt bij andere ontstekingsziekten.

Al die goede berichten zijn terug te zien in de koers. Sinds het begin van het jaar is die toegenomen met bijna 40 procent tot 83,06 euro. In twee jaar tijd is Galapagos zelfs bijna vier keer zo veel waard geworden. De Next Biotech, een index met Europese biotechaandelen, steeg in diezelfde periode ‘slechts’ met 15 procent.

Één middel voor acht aandoeningen

Het belangrijkste product waaraan Galapagos werkt, is Filgotinib, het reumamedicijn dat nu getest wordt voor acht verschillende aandoeningen. Mocht het ooit op de markt komen, dan krijgt Galapagos 20 procent van de omzet. De rest gaat naar farmaceut Gilead, dat de ontwikkeling van het middel grotendeels betaalt.

Maar gaat het er ook daadwerkelijk komen? Analist Vlemmix denkt van wel. „Filgotinib zit al in het laatste stadium van ontwikkeling. Het product is getest op een ontzettend groot aantal mensen”, stelt hij. Het doel is volgens hem nu vooral om het product goedgekeurd te krijgen voor zo veel mogelijk verschillende ziekten.

Dat het aandeel de laatste maanden zo sterk stijgt, heeft volgens Vlemmix echter vooral te maken met een ander medicijn. Galapagos doet ook onderzoek naar een driedelig middel tegen taaislijmziekte en juist op dat gebied worden het komende jaar veel ontwikkelingen verwacht. De vraag is nog wel of de losse componenten ook nog goed werken als ze worden gecombineerd tot één pil, aldus de analist.

„In potentie zou die therapie 90 procent van de patiënten kunnen bereiken. Dat is revolutionair. Tot nu toe werken medicijnen tegen taaislijmziekte slechts voor een kleine subgroep patiënten”, stelt Vlemmix. Tussenresultaten van die testen verwacht hij ergens deze zomer.

Beleggers wellicht iets té enthousiast

Ondanks de onzekerheid over het taaislijmmedicijn zijn de meeste marktkenners enthousiast over Galapagos. Maar beleggers zijn nog iets enthousiaster: bij de huidige koers staat het aandeel een stukje boven het punt dat veel analisten haalbaar achten. „Ik denk dat de markt iets voorloopt”, zegt Vlemmix daarover.

Ook Wilfried Steentjes, eigenaar van Steentjes Vermogensbeheer, denkt dat beleggers misschien iets te optimistisch zijn over Galapagos. Maar omdat er vooral kopers zijn en nauwelijks verkopers is dat volgens hem geen probleem. „Zoals een wijs man ooit tegen me zij: iets is pas te duur als niemand het wil hebben.”

Steentjes denkt dat een hoop beleggers ook instappen uit angst de boot te missen. „Maar de vraag blijft: slaan al die middelen aan? Als Galapagos ook maar ergens vertraging oploopt – omdat een test langer duurt of omdat ze niet direct toestemming krijgen van een toezichthouder – dan zit je zo 10 tot 20 procent lager. Dan schrikt iedereen en willen ze zo snel mogelijk weer naar buiten.”