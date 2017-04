G7 zoekt een nieuwe Syrië-strategie

De Verenigde Staten „zijn weer toegewijd om iedereen ter verantwoording te roepen die misdaden begaat tegen onschuldige burgers waar dan ook ter wereld”. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, maandag tijdens een kranslegging bij een Italiaans monument in Sant’Anna di Stazzema voor slachtoffers van het naziregime.

Kort na de Amerikaanse aanval op een Syrische luchmachtbasis onderstreepte Tillerson zo dat de VS, ook onder Donald Trump, een rol van betekenis willen spelen op het wereldtoneel. Tillerson is in Italië voor een tweedaagse bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van de G7, van oudsher de belangrijkste zeven industrielanden.

Het belangrijkste gespreksonderwerp in Lucca is het formuleren van een eensgezinde boodschap voor Moskou, de belangrijkste bondgenoot van de Syrische leider Assad. Tillersons gesprekspartners in Italië hebben de Amerikaanse aanval verwelkomd en willen Rusland ervan overtuigen de steun voor Assad in te trekken om vervolgens onderhandelingen over de toekomst van Syrië nieuw leven in te blazen. Tillerson wordt woensdag in Moskou verwacht.

Volgens de Britse minister Boris Johnson, overwegen de G7-ministers nieuwe sancties tegen Russische en Syrische individuen, in de hoop Moskou zo onder druk te zetten. Dinsdag zullen diplomaten uit het Midden-Oosten over Syrië vergaderen, in de marge van de G7-bijeenkomst.

Moskou noemde de Amerikaanse aanval van vrijdag een daad van agressie waarvoor juridische rechtvaardiging ontbreekt. Rusland stelt dat er geen bewijs is dat de Syrische regering verantwoordelijk was voor de aanval met chemische wapens die zeker 80 mensen het leven kostte. Een Amerikaanse functionaris, geciteerd door het persbureau AP, zei maandag daarentegen dat de VS er na onderzoek van uitgaan dat Rusland vooraf weet had van de gasaanval.

Tillerson had in het weekend tijdens optredens op de Amerikaanse tv al duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is fricties met Rusland uit de weg te gaan. Aan de vooravond van zijn eerste bezoek als diplomaat aan Moskou noemde hij Rusland „incompetent” omdat het niet heeft verhinderd dat Assad nog chemische wapens kon gebruiken. Bovendien herhaalde Tillerson de beschuldiging dat de Russen zich niet alleen met de Amerikaanse verkiezingen hebben bemoeid, maar dat ze dat ook proberen bij Europese verkiezingen.

Tillerson slaat daarmee een heel andere toon aan dan zijn president lang heeft gedaan. Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat hij een betere relatie met Rusland ambieert. De Amerikaanse raketaanval donderdagnacht op Syrische doelen, gecombineerd met Tillersons harde woorden, maken zijn bezoek aan Moskou er niet eenvoudiger op.

Tillerson, evenals Trumps veiligheidsadviseur McMaster, onderstreepte dat het doel van de aanval niet was geweest Assad uit het zadel te wippen, maar om duidelijk te maken dat het gebruik van chemische wapens niet toelaatbaar is.