Oud-studenten lossen vaker studieschuld niet af

Het aantal oud-studenten dat hun studielening tijdelijk niet kan aflossen groeit. Dat bevestigt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) na berichtgeving door Trouw. In 2015 ging het om bijna 90.000 mensen, 13 procent van aantal oud-studenten met een studieschuld. In 2009 ging het nog om circa 7 procent. De oud-studenten om wie het gaat, moeten hun studieschuld gaan aflossen zodra hun inkomen hoog genoeg is. Hun schuld of wat daarvan resteert wordt kwijtgescholden na vijftien jaar; voor huidige studenten is dat inmiddels 35 jaar geworden. Volgens voorlopige cijfers over 2016 zouden inmiddels bijna 100.000 oud-studenten de ‘draagkrachtregeling’ gebruiken. DUO benadrukt dat het niet betekent dat deze mensen hun studieschuld nooit of niet volledig zullen aflossen. De dienst benadrukt dat ook het aantal studenten dat terugbetaalt is gegroeid. (NRC)