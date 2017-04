Geschorste directeur Spoorwegmuseum liet bij Dolfinarium geld op privérekening storten

Als directeur van het Dolfinarium in Harderwijk heeft Marten Foppen klanten van het dierenpark gevraagd betalingen te doen op zijn privébankrekening. In zeker één geval zou daadwerkelijk zijn betaald. Dat blijkt uit documenten die NRC heeft.

Foppen werd vrijdag met onmiddellijke ingang geschorst als directeur van Het Spoorwegmuseum in Utrecht. Die baan kreeg hij in april 2015, na zijn vertrek in Harderwijk. Volgens attractieparkenwebsite Looopings is Foppen geschorst vanwege fraude en belangenverstrengeling. De directeur zou museumgeld gebruikt hebben voor privéfeestjes. Ook zou hij opdrachten hebben gegeven aan het bedrijf van zijn vrouw.

De raad van toezicht van Het Spoorwegmuseum wil daar niet op reageren. „Het is een ernstige zaak en treurig dat het is gebeurd”, zegt de woordvoerder. „Het forensische onderzoek loopt nog en de zaak is onder de rechter. Ik laat in het midden of dat de civiele rechter of de strafrechter is.” Tussentijdse bevindingen van het onderzoek, dat begon na een tip, waren de aanleiding Foppen meteen naar huis te sturen.

De kwestie in Harderwijk betreft ook mogelijke financiële onregelmatigheden. Foppen duikt op in de 200.000 interne e-mails die het OM in 2016 in beslag nam bij een ex-topman van de Noorse broeders. Dat is een sektarische geloofsgroep die in het nieuws kwam met kinderarbeid, fraude en belastingontduiking.

NRC heeft een kopie van de mails. Ze bevatten correspondentie tussen Foppen en zijn zwager, een Noorse broeder, over het huren van het Dolfinarium voor twee bijeenkomsten. Foppen stuurde in maart 2015, op briefpapier van zijn werkgever, daarvoor een rekening van 8.500 euro naar de broeders. Daarbij vroeg hij om overmaking van het geld op zijn privérekening. Hij schreef: „Wij zullen het geld gebruiken voor een goed doel binnen ons park.”

De leiding van de Noorse broeders wist dat het niet klopte. Voorganger Jan-Hein Staal schreef in een mail: „[Foppen] gaf aan dat het Dolfinarium in een verkoop zit en dat de nieuwe partij nog geen bankrekening heeft. Ik ga maar niet zeggen wat er allemaal bij mij opkomt.” Staal schrijft ook dat eerder „een soortgelijke factuur” van Foppen al betaald was. Dat ging om 7.000 euro.

Het Dolfinarium zegt: „Dat de directeur destijds facturen heeft gestuurd met daarop zijn privébankrekening wisten wij niet. Wij hebben echter de betalingen [...] ontvangen.” De kwestie in Utrecht is geen aanleiding om de handelwijze van Foppen in Harderwijk te bekijken. „Hij heeft hier 25 jaar gewerkt, waarvan de laatste zes jaar als directeur. Dat was tot volle tevredenheid.”

Foppen was niet bereikbaar voor commentaar.