De Mols media-imperium krijgt vorm

Eén van de twee heeft hij in elk geval binnen. Mediamiljardair John de Mol wordt de enige eigenaar van de tv-zenders van SBS, zo maakte hij maandag bekend. Zijn bedrijf Talpa Holding was al eigenaar van een derde van de aandelen. Nu neemt De Mol de rest over van het Finse mediabedrijf Sanoma, voor 237 miljoen euro.

De Mols andere grote wens, eigenaar worden van Telegraaf Media Groep (TMG), is niet vervuld. De strijd om het moederbedrijf van De Telegraaf heeft De Mol verloren van het Belgische uitgeefconcern Mediahuis. De Mol heeft zich echter nog niet bij een nederlaag neergelegd en blijft aandelen TMG opkopen.

Maar met de aankoop van SBS Broadcasting, waar de zenders SBS6, Net5, Veronica en SBS9 onder vallen, is De Mol wel een stap dichterbij zijn einddoel gekomen. De 61-jarige ondernemer wil een groot Nederlands „multimediabedrijf” bouwen, dat actief is in televisie, radio, print en online. „Dat impliceert”, verklaart De Mol in het persbericht over zijn nieuwste aankoop, „dat SBS onderdeel zal zijn van iets dat groter is dan alleen televisie”.

Radio

De Mol, die met een geschat vermogen van 2,5 miljard euro in de Quote 500 staat, bouwt zijn media-imperium stap voor stap uit. Op het gebied van radio sloeg hij vorig jaar een slag toen Talpa een ‘joint-venture’ aanging met TMG. De zenders Radio538 en Radio10 waren al van hem, door de deal met TMG werd hij ook mede-eigenaar van de zenders Sky Radio en Radio Veronica. Talpa heeft in dit gezamenlijke bedrijf met TMG veruit het meest te vertellen: 77 procent van de aandelen.

Daarnaast ging Talpa vorig jaar een samenwerking aan met TMG op het gebied van online televisiekanalen. ‘Over-the-Top Televisie’ in mediajargon, kortweg OTT Televisie. De online tv-dienst Telegraaf VNDG, met nieuws, sport en entertainment, is hier een voorbeeld van.

Nu Talpa – Latijn voor ‘mol’ – enig aandeelhouder in SBS is, kan De Mol ook televisie toevoegen aan zijn multimediabedrijf in opbouw. Sinds 2011 bezat hij al een derde van de aandelen, Sanoma kocht destijds tweederde. Toen had De Mol nog niet de grootse plannen die hij nu heeft. Het belang in SBS kwam toen vooral handig uit om altijd een plek te hebben om Talpa’s programma’s kwijt te kunnen, zegt een ingewijde. De Mol was destijds namelijk nog eigenaar van Talpa Media, het productiebedrijf achter succesvolle tv-programma’s als The Voice en Utopia.

Dat bedrijf heeft De Mol inmiddels verkocht. In 2015 betaalde het Britse ITV er 500 miljoen euro voor. Als het productiebedrijf in de komende jaren flinke winstgroei laat zien en De Mol voldoende betrokkenheid blijft tonen bij Talpa Media, ontvangt hij nog eens maximaal 600 miljoen euro. Nog recenter haalde De Mol ook geld op met de verkoop van zijn aandelen in verzekeraar Delta Lloyd. Afgelopen februari verkocht Talpa zijn belang van 5,3 procent aan NN Group, dat Delta Lloyd overneemt, voor 132 miljoen euro.

Deal

Het had ook veel sneller kunnen gaan. Vorig jaar leek er voor De Mol even een kans te zijn om zijn droombedrijf in één keer neer te zetten, door SBS en TMG tegelijk te kopen. De grootste aandeelhouder van TMG, de familie Van Puijenbroek, was toen op zoek naar een mogelijkheid om het kwakkelende bedrijf van de beurs halen. De Mol, toen ook al TMG-aandeelhouder, wilde wel kijken of dat mogelijk was en TMG daarna samen te voegen met SBS, zo meldde NRC eerder. In maart 2016 bleek echter dat dat niet ging lukken.

Nu heeft De Mol toch een deal kunnen sluiten met het Finse bedrijf. En een gunstige ook, zo lijkt het. In 2011 betaalden Sanoma en De Mol ruim 1,2 miljard euro voor SBS in Nederland en België. De Nederlandse activiteiten waren destijds bijna vier keer zo groot in omzet als de Belgische. Nu wordt De Mol voor maar 237 miljoen euro volledig eigenaar van de Nederlandse zenders. Sanoma lijdt naar eigen zeggen een boekverlies van 313 miljoen euro op de verkoop.

Radio, tv en online heeft De Mol inmiddels binnen – nu ontbreekt het alleen nog aan print. De Mols poging een overname door Mediahuis, tevens eigenaar van NRC, te blokkeren, is vorige maand mislukt. Eerder dit jaar sloot Mediahuis een overname-akkoord met de top van TMG, de rechter oordeelde dat daar niets mis mee was. Het is niet waarschijnlijk dat Mediahuis van gedachten verandert en De Mol TMG alsnog kan overnemen.

Voorlopig lijkt De Mol echter nog niet helemaal op te geven. Hij blijft stug aandelen TMG opkopen, inmiddels heeft hij zijn belang uitgebouwd tot 28,7 procent. Natuurlijk heeft Talpa ook een „plan B” voor print, verzekert een ingewijde, mocht het niet lukken met TMG. Maar zo ver is het nog niet.