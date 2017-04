De Mol verstevigt macht in media

De televisiezenders van SBS komen volledig in handen van John de Mol. Zijn Talpa Holding koopt Sanoma uit. Met SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9 krijgt De Mol zo de volledige controle over de ideale showroom voor nieuwe televisieformats.

Talpa had al een belang van 33 procent in het tv-bedrijf. Voor het belang van 67 procent betaalt De Mol 237 miljoen euro aan Sanoma. Het Fins-Nederlandse mediaconcern krijgt wel Veronica Uitgeverij, dat onder meer de populaire tv-gids Veronica Magazine maakt.

De overname komt op een bijzonder moment. John de Mol is nog steeds verwikkeld in een strijd om Telegraaf Media Groep (TMG). Terwijl onwaarschijnlijk is dat De Mol TMG ooit in handen zal krijgen – nu Mediahuis de meerderheid van TMG bezit – is dat nu met SBS wel gelukt.

Lees ook: John de Mol bouwt aan zijn droombedrijf

Talpa, dat de SBS-zenders in 2011 overnam samen met Sanoma, probeerde al in 2013 zijn mede-eigenaar uit te kopen. De Mol wilde dat Sanoma meer zou investeren in SBS 6 en de andere zenders, terwijl de Finnen zich meer wilden concentreren op de integratie van tv, online en papier. Sanoma stoot bovendien al jaren onderdelen af die geen kernactiviteit zijn.

Voor Talpa lijkt de koop van SBS deel van een masterplan om één groot Nederlands mediabedrijf te vormen. Dat zou via tv, internet, radio en gedrukte media een ongekend breed publiek bereiken. Merken en sterren kunnen in zo’n crossmediaal bedrijf over verschillende media worden verspreid. John de Mol, maandag in een verklaring: „Ik geloof sterk in een krachtig Nederlands multimediabedrijf dat flexibel inspeelt op het veranderende medialandschap, dat mede het gevolg is van de technologische vooruitgang. SBS is als uniek mediabedrijf een onmisbare schakel.”

Bovendien blijft De Mol met zo’n mediabedrijf de grote internationale concurrenten Facebook en Google een stap voor. De tech-reuzen slokken een steeds groter deel van de advertentiemarkt op, maar hebben (nog) geen posities in de Nederlandse print-, radio-, en tv-markt. De Mol hoopt adverteerders een breder palet aan mogelijkheden te kunnen bieden dan Facebook en Google doen.

Sanoma meldt maandagmorgen dat het zich wil concentreren op de bedrijfsonderdelen die een leidende positie in de markt hebben of kunnen krijgen. Dat is geen unieke strategie: ook Unilever stoot producten af die niet tot de A-merken behoren.

De vier zenders van SBS (SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9) zijn niet leidend. Ze halen, met beperktere middelen, een structureel lager marktaandeel dan RTL en de publieke omroep. Ook al heeft SBS 6 hits als Hart van Nederland en Utopia, en zendt Veronica het Champions League-voetbal uit.

Wat kijkers van de overname van SBS zullen merken is nog onduidelijk. Gaat De Mol de SBS-zenders meer gebruiken als proeftuin voor nieuwe, onbekende formats dan zullen adverteerders gaan klagen. Sanoma wil in elk geval succesvolle samenwerkingen tussen tv en print-titel, zoals VT Wonen en Ouders van Nu, continueren. De Champions League blijft zeker tot 2018 ook te zien via Sanoma’s nieuwssite NU.nl. Sanoma meldt met Talpa te „onderzoeken” hoe zij adverteerders kunnen blijven bedienen.