Damen koopt superdok Botlek voor cruisevaart

Een flink stuk Hollands Glorie van 405 bij 90 meter komt weer in Nederlandse handen. De Keppel Verolmewerf met het ‘mammoetdok’ 7 in de Botlek wordt verkocht aan Damen, Nederlands grootste scheepsbouwer. Dat heeft eigenaar Keppel Offshore & Marine uit Singapore maandag bekendgemaakt. De overnameprijs blijft vertrouwelijk, de Autoriteit Consument & Markt moet nog toestemming geven.

„Het tijdstip is niet ideaal”, geeft woordvoerder Arold de Vries van Damen (1,8 miljard euro omzet, 29,3 miljoen euro winst en 8.550 werknemers wereldwijd) toe. Begin dit jaar maakte Damen nog bekend dat 150 van de 450 banen worden geschrapt bij drie andere reparatiewerven in Rotterdam en Vlissingen.

„Reorganiseren is nooit leuk”, zegt De Vries. „Maar we moeten klaar zijn voor de toekomst. Keppel Verolme in Rotterdam valt bij ons in de categorie XL-reparatiewerven. Daar kunnen we hele grote jongens kwijt. Zoals cruiseschepen, denk aan de Holland-Amerikalijn.”

Grootste cruiseschip

Keppel Verolme (106 miljoen euro omzet, 9 miljoen euro winst) uit 1957 ligt op het drukke kruispunt van de Oude en Nieuwe Maas. De werf telt drie gegraven dokken en meer dan 1.800 meter kade. Met het superdok uit 1970 kan het „ieder zeeschip en drijvende offshore unit” herbergen. De Oasis of the Seas (362 meter lang), het grootste cruiseschip ter wereld, kreeg er bijvoorbeeld een ‘dokbeurt’.

De aankoop van Keppel Verolme past in een lange reeks overnames door Damen – dat 216 dochters heeft. Zo kocht het de afgelopen jaren een werf in het Turkse Antalya voor composietschepen, een werf in Curaçao op de route naar het Panamakanaal en werven in het Franse Duinkerken en Brest voor jumboschepen.

Het aanboren van nieuwe markten in nieuwe gebieden is ook een overlevingsstrategie. De scheepsbouw- en reparatie lopen altijd achter op de conjunctuur en verkeren nu in een diepe crisis. Door de lage olieprijs varen en verdienen rederijen minder en is de onderlinge concurrentie verhard. „We denken dat de omzet in 2016 van Nederlandse scheepsreparateurs 20 procent lager zal liggen dan in het jaar daarvoor”, zegt directeur Roel de Graaf van branchevereniging Netherlands Maritime Technology. „Met zeker 10 procent daling van directe medewerkers.”

Keppel Verolme schrapte in het najaar 100 van de 350 banen bij de werf. Damen zegt de drie dokken met de huidige 250 personeelsleden door te willen zetten. „Maar we kunnen niets voorspellen”, aldus De Vries. FNV-bestuurder Albert Kuiper is bezorgd: „De strategie van Damen is om vaste werknemers te vervangen door losse contractors: lassers, ijzerwerkers, pijpfitters. Daar willen we dus graag met Damen over praten.”