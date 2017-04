Combinatie van schimmel en griep werd IC-patiënten fataal

In de winter van 2015 en 2016 zijn minstens 14 verder gezonde Nederlanders gestorven aan een combinatie van griep en een schimmelinfectie. Het is voor het eerst dat er zoveel schimmelinfecties bij de jaarlijkse wintergriep zijn gesignaleerd.

Microbiologen en intensivisten van de acht Nederlandse academische ziekenhuizen beschreven de grieppatiënten vrijdag in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Er sterven ieder jaar mensen aan de griep. Tijdens de griepepidemie van 2015 en 2016 stierven er bijvoorbeeld 3.900 meer mensen dan gemiddeld.

Meestal zijn het ouderen die aan de griep bezwijken.

Maar de patiënten die in de winter van 2015 en 2016 een schimmelinfectie opliepen zijn gemiddeld een stuk jonger. Van de 144 grieppatiënten die zijn opgenomen op een IC, bleken er 23 een schimmelinfectie onder de leden te hebben. Zij waren 34 tot 80 jaar oud.

Mogelijk zijn er in andere ziekenhuizen in Nederland nog meer mensen met een dubbele infectie opgenomen of gestorven, maar die zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

De medici begrijpen nog niet goed hoe de besmetting met influenzavirus tot een schimmelinfectie kan leiden. Ze onderzoeken of het aan het virus ligt, de griep van 2015 en 2016 was van het type H1N1, of aan de virusremmers die aan deze patiënten worden toegeschreven.

„Het is belangrijk is dat de intensivisten nu op scherp staan”, zegt internist Frank van de Veerdonk van het Radboudumc die het onderzoek begeleidde. „De volgende keer dat deze complicatie optreedt kunnen we deze patiënten sneller diagnosticeren en behandelen.”

Afgelopen griepseizoen zag Van de Veerdonk de complicatie met schimmels niet. Die griep was van het type H3N2.