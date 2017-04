Cliënt opgepakt voor dood medewerkster kliniek

Een medewerkster van hulpverleningsinstelling Pameijer is zondagavond in Hellevoetsluis vermoedelijk doodgestoken door een cliënt. Dat meldt de politie. De verdachte, die ter plaatse werd gearresteerd, woont in een woongroep van de instelling.

Het 27-jarige slachtoffer werd rond half elf ‘s avonds neergestoken voor de deur van een jongerencentrum. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. Aanvankelijk was onduidelijk wie zij was, maar maandagmiddag maakte de politie bekend dat het slachtoffer werkte voor de instelling waar de verdachte (28) woont.

Slachtoffer mogelijk gevolgd

Vermoedelijk reisde het slachtoffer kort voor de steekpartij van de woongroep waar de verdachte woont naar het jongerencentrum, zo’n tien minuten verderop. Mogelijk deed ze dat samen met de verdachte, maar de politie houdt ook rekening met de mogelijkheid dat hij het slachtoffer is gevolgd.

De locatie van de woongroep en het jongerencentrum in Hellevoetsluis. De tekst gaat verder onder het kaartje.



Over een motief voor de steekpartij is nog niets bekend. De politie zoekt naar getuigen die de medewerkster en de cliënt hebben gezien in de buurt van het jongerencentrum of de woongroep.

In februari kwam bij een steekpartij in tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal een 25-jarige medewerker om het leven. De dader was een cliënt die vastzat in de tbs-kliniek. Uit het jaarverslag van De Kijvelanden bleek dat in 2015 twaalf geweldsincidenten plaatsvonden tussen cliënten en personeel van de kliniek.