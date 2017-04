‘Helft van Turkse Nederlanders stemt over grondwet Turkije’

Ongeveer de helft van alle Turkse Nederlanders heeft vorige week gestemd tijdens het referendum over het aanpassen van de grondwet in Turkije. Iets meer dan 118.000 mensen zijn gaan stemmen, zo meldde het Turkse consulaat in Rotterdam maandag aan de NOS. Omgerekend komt dat neer op ruim 47 procent van de stemgerechtigden.

Turkse Nederlanders konden van woensdag tot zondag stemmen over het plan om de Turkse grondwet aan te passen, een wijziging waardoor alle uitvoerende macht bij de president komt te liggen. In Nederland wonen in totaal ongeveer 250.000 stemgerechtigden. Zij konden in Amsterdam, Deventer of Den Haag stemmen.

Volgens de NOS kwamen de meeste kiezers opdagen in Den Haag, waar bijna 50.000 mensen zich uitspraken over de grondwetswijziging. In Amsterdam waren dat er iets meer dan 40.000. De vorige keer dat Turkse Nederlanders mochten stemmen over Turkse aangelegenheden was de opkomst iets lager: bij de parlementsverkiezingen van 2015 kwamen 114.000 mensen naar de stembus.

‘Opkomst in België het hoogst’

In België kwamen verhoudingsgewijs nog meer Turkse Belgen stemmen de laatste dagen, meldde ANP zondag. Volgens officieuze cijfers van Unie van Europese Turkse Democraten (UETD) kwam daar ongeveer 60 procent opdagen, wat volgens het orgaan de hoogste opkomst van alle Europese landen is. Ook in onder meer Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Zwitserland kon worden gestemd.

In Turkije zelf wordt aanstaande zondag gestemd. Of de aanpassing het haalt, is nog twijfelachtig: het ja- en nee-kamp ontlopen elkaar in de peilingen niet veel.