‘Aanslagpleger Stockholm appte met IS-aanhanger’

De vermoedelijke dader van de aanslag in Stockholm had voor en na zijn terreurdaad via WhatsApp contact met een Tadzjiekse IS-strijder. Dat schrijft het Zweedse Expressen maandag. Expressen baseert zich op screenshots van het chatgesprek, die door Russische media van een IS-forum zijn geplukt. De echtheid van het chatgesprek is nog niet bevestigd.

Uit de afbeeldingen van het WhatsApp-gesprek blijkt dat de verdachte, de 39-jarige Oezbeek Rakhmat Akilov, van tevoren aan zijn contactpersoon vroeg hoe hij explosieven moest maken. Daarbij vermeldde Akilov dat hij over onder meer aceton, spijkers en schroeven beschikte. Die spullen werden in de truck aangetroffen waarmee Akilov vrijdag vier mensen doodreed, maar dat was nog niet publiekelijk bekend toen het chatgesprek op het IS-forum verscheen. Dat maakt het aannemelijker dat het chatgesprek echt is.

‘Aanslag ging slecht’

Kort na de aanslag kwam Akilov volgens de screenshots weer online. De IS-contactpersoon vroeg hem of hij nog leefde, waarop hij antwoordde dat hij “tien mensen heeft geraakt”, maar dat de aanslag “slecht ging”. Akilov schreef dat hij nu gevlucht was naar de luchthaven Arlanda. Hij stuurde op verzoek ook een video van de aanslag naar het Tadzjiekse IS-lid.

Als het WhatsApp-gesprek echt blijkt, is het een sterke aanwijzing dat Akilov opereerde in opdracht van IS. De politie meldde eerder al aanwijzingen te hebben dat de verdachte er IS-sympathieën op nahoudt. Voor een directe link met de terreurbeweging waren, voor zover bekend, echter nog geen aanwijzingen.

Verdenkingen sterker

De politiechef van Stockholm, Jan Evensson, zei maandag tegen de Zweedse televisie dat de verdenkingen tegen Akilov “nog sterker zijn geworden”. “We zijn ervan overtuigd dat we de juiste persoon te pakken hebben. Hij zal de rest van zijn leven achter de tralies verdwijnen.” Het Zweedse Openbaar Ministerie heeft de rechter maandagavond verzocht de voorlopige hechtenis van de verdachte te verlengen.

Premier Stefan Löfven sprak maandagmiddag op een grote herdenking bij het stadhuis van Stockholm. Hij zei dat Zweden “nooit zou toegeven aan de terreur”. Volgens Löfven hadden de landen waar de vier slachtoffers vandaan kwamen - Zweden, België en Groot-Brittannië - met “afschuwelijk terrorisme” te maken gekregen, maar hadden ze daarop ook de kracht en vastberadenheid van de democratie getoond. “We zullen hier samen doorheen komen”, zei Löfven.

Stockholm hield maandag een minuut stilte voor de slachtoffers van de terreuraanslag.