’57 leden Boko Haram gedood in Niger’

Nigerese veiligheidstroepen hebben zondagnacht naar eigen zeggen 57 leden van terreurgroep Boko Haram gedood, meldt AP. In het zuidoosten van Niger, in het grensgebied met Nigeria, viel de terreurbeweging een dorp aan.

Bij de aanval kwamen vijftien soldaten om het leven en raakten twee dorpsbewoners gewond. Ook is een pick-uptruck met munitie in beslag genomen. Volgens het Nigerese ministerie van Defensie kwamen de aanvallers “in groten getale” aangereden met auto’s en motors. Ze waren “goed getraind” en “overduidelijk geïnformeerd over onze posities”, aldus de verklaring van het ministerie.

Boko Haram strijdt voor een islamitische staat in Nigeria. Sinds de opstand van de terreurbeweging zeven jaar geleden begon, heeft Boko Haram vijftienduizend mensen gedood. Een regionale coalitiemacht - waar Niger deel van uitmaakt - heeft de afgelopen twee jaar veel terrein op de terreurbeweging heroverd. Hoewel Boko Haram zich op Nigeria richt, voert het geregeld aanvallen uit op Niger, Kameroen en Tsjaad.

Het dorp Gueskerou, waar de aanval plaatsvond.