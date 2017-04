Zes doden bij protesten in Kashmir

In de Indiase provincie Kashmir zijn tijdens demonstraties zes doden en ruim honderd gewonden gevallen. Dat gebeurde toen de politie het vuur opende op de demonstranten. Dat meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De protesten braken uit tijdens een tussentijdse verkiezing voor de Indiase Tweede Kamer, waar een zetel vrijkomt.

Onafhankelijkheidsstrijders in Kashmir, in het uiterste noorden van India, hadden opgeroepen tot een boycot van de verkiezing. Zij strijden al dertig jaar voor een onafhankelijke staat in Kashmir. Na de oproep braken tijdens demonstraties ongeregeldheden uit.

Srinagar, de regio waar de protesten uitbraken



Onafhankelijkheid

Het is regelmatig onrustig in Kashmir. Naast de onafhankelijkheidsstrijders claimen ook India en Pakistan zeggenschap over Kashmir. Momenteel besturen beide landen een deel van Kashmir. Daarbij strijden separatisten in Kashmir al dertig jaar voor onafhankelijkheid. India beschuldigt Pakistan van het steunen van de separatisten.

Sinds de dood van rebellenleider Burhan Wani in juli vorig jaar, wordt in Kashmir regelmatig gedemonstreerd. Sindsdien zijn ruim tachtig mensen omgekomen en meer dan twaalfduizend mensen gewond geraakt.

Vanwege de onlusten werden in de provincie ruim zeventig stemlocaties gesloten. Het is nog niet bekend of er opnieuw gestemd zal worden. De tweede tussentijdse verkiezing is op woensdag 12 april.